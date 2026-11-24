La consigliera dem teme ricadute sugli investimenti per sport, cultura e sociale e chiede trasparenza su entra e mutui da accendere

“Non basta far quadrare i numeri sulla carta o rivendicare equilibri formali: ogni variazione di bilancio racconta quali sono le vere priorità di un’amministrazione e che idea di città si vuole costruire. Dall’ultima manovra portata in consiglio comunale dalla giunta Pardini e dall’assessore Bruni emerge soprattutto un cambio di rotta preoccupante su una delle opere più attese dalla città, la LuccArena, accompagnato da fragilità strutturali sulle entrate e da una frenata su sociale e cultura”. Così la consigliera comunale del Partito Democratico Chiara Martini interviene a margine del dibattito consiliare sulla variazione al bilancio di previsione 2026–2028.

“Il primo grande nodo politico e gestionale – attacca Martini – riguarda proprio l’operazione LuccArena. Nelle pieghe della variazione al programma triennale dei lavori pubblici, l’amministrazione certifica una retromarcia pesante: si abbandona la strada dell’appalto pubblico per passare allo strumento della concessione di lavori, prendendo atto al contempo dell’aumento dei costi emersi in fase di progettazione e rinviando quote di attivazione del mutuo ben oltre il triennio 2026–2028. È una scelta che presenta almeno tre pecche evidenti. Primo: un’ambiguità finanziaria di fondo, perché mentre la concessione dovrebbe servire ad attirare capitali privati trasferendo il rischio operativo sul concessionario, il Comune continua a prevedere l’accensione di mutui pubblici oltre il 2028, ipotecando i bilanci futuri senza chiarire quanto pagherà l’ente e quanto il privato. Secondo: un inevitabile allungamento dei tempi, poiché cambiare modello procedurale in corsa, dopo un rincaro progettuale, significa rimettere mano al piano economico-finanziario e allontanare ancora l’apertura dell’impianto. Terzo: il rischio di perdere il controllo pubblico sulla gestione, affidando per decenni una struttura strategica a un gestore privato con possibili ricadute sulle tariffe e sugli spazi per le società sportive lucchesi. Non a caso lo stesso collegio dei revisori ha messo nero su bianco la raccomandazione di vigilare sull’evoluzione finanziaria, progettuale e contrattuale dell’opera oltre il 2028“.

“Accanto all’incognita LuccArena – prosegue la consigliera dem – restano tutte le fragilità sulle entrate correnti: oltre la metà delle maggiori entrate del 2026, più di un milione di euro, arriva dal recupero evasione Imu, insieme a oltre centomila euro di sanzioni sull’imposta di soggiorno, mentre calano di 200mila euro i proventi dei bus turistici e cresce di oltre 818mila euro l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Una struttura che continua a reggersi su accertamenti e sanzioni più che su una visione organica di sviluppo”.

“Il terzo nodo tocca direttamente i servizi e la qualità della vita dei lucchesi – sottolinea Martini – Nel 2026 il saldo netto dei contributi finalizzati è negativo per oltre 534 mila euro, con riduzioni pesanti proprio su cultura, dove mancano quasi 400 mila euro, e su politiche sociali, con oltre 353 mila euro in meno. Nel frattempo, la spesa corrente deve rincorrere adeguamenti su utenze gas, contratto Sinergo, mense scolastiche, pulizie, verde pubblico, polizia locale e spese legali. Quando calano le risorse esterne su sociale e cultura e lievitano i costi di gestione, il rischio concreto è che a farne le spese siano le famiglie, i giovani e il tessuto associativo della città“.