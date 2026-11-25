“Ancora una volta il nostro territorio ha mostrato tutta la sua fragilità, e ancora una volta a pagarne il prezzo sono state le comunità che lo abitano e lo vivono tutti i giorni”

“La difesa del territorio non è una spesa da tagliare: è la prima opera pubblica di cui abbiamo bisogno”. Con questa convinzione, la Federazione di Lucca del Partito della Rifondazione Comunista organizza un incontro pubblico sulla situazione idrogeologica della provincia di Lucca. L’appuntamento è per domenica 29 novembre a Verciano.

“Le immagini di queste settimane – spiegano – parlano da sole: il Serchio uscito dagli argini a Borgo a Mozzano fino a invadere la statale del Brennero, il fango che ha travolto Fornoli a Bagni di Lucca, frane e strade interrotte dalla Garfagnana alla Media Valle fino alle colline del comune di Lucca. Ancora una volta il nostro territorio ha mostrato tutta la sua fragilità, e ancora una volta a pagarne il prezzo sono state le comunità che lo abitano e lo vivono tutti i giorni.

Piogge sempre più intense, conseguenza diretta della crisi climatica in corso, si abbattono su un territorio reso vulnerabile da decenni di cementificazione e consumo di suolo, dall’abbandono della montagna e da una manutenzione ordinaria di versanti e corsi d’acqua sacrificata ai tagli e alla logica dell’emergenza. Serve un piano strutturato per il ripristino idrogeologico del nostro territorio, non interventi spot o mera gestione di un’emergenza che ormai si ripete su cadenza annuale.