I consiglieri comunali Clio Antongiovanni, Federica Maineri, Filippo Ciucci, Dario Rossi e Michelangelo Jan Vecoli: “Chiediamo che il Comune faccia la sua parte, a fianco di scuole e famiglie”

“Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne abbiamo depositato in consiglio comunale una mozione per promuovere a Viareggio l’educazione sessuale e affettiva, al rispetto e alla prevenzione della violenza”. Lo affermano i consiglieri comunali Clio Antongiovanni, Federica Maineri, Filippo Ciucci, Dario Rossi e Michelangelo Jan Vecoli.

“Le iniziative simboliche del 25 novembre sono importanti – proseguono – ma restano parziali se non si accompagnano a scelte concrete. Intervenire dopo che la violenza è avvenuta non basta: bisogna creare le condizioni perché non accada, e il primo passo è l’educazione. Imparare fin da piccoli a riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri, a comprendere il valore del consenso, a distinguere l’amore dal possesso e a riconoscere una relazione abusante significa dare ai giovani gli strumenti per proteggersi e per rispettare”.