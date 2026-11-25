Viareggio, educazione affettiva: l’opposizione deposita la mozione
I consiglieri comunali Clio Antongiovanni, Federica Maineri, Filippo Ciucci, Dario Rossi e Michelangelo Jan Vecoli: “Chiediamo che il Comune faccia la sua parte, a fianco di scuole e famiglie”
“Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne abbiamo depositato in consiglio comunale una mozione per promuovere a Viareggio l’educazione sessuale e affettiva, al rispetto e alla prevenzione della violenza”. Lo affermano i consiglieri comunali Clio Antongiovanni, Federica Maineri, Filippo Ciucci, Dario Rossi e Michelangelo Jan Vecoli.
“Le iniziative simboliche del 25 novembre sono importanti – proseguono – ma restano parziali se non si accompagnano a scelte concrete. Intervenire dopo che la violenza è avvenuta non basta: bisogna creare le condizioni perché non accada, e il primo passo è l’educazione. Imparare fin da piccoli a riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri, a comprendere il valore del consenso, a distinguere l’amore dal possesso e a riconoscere una relazione abusante significa dare ai giovani gli strumenti per proteggersi e per rispettare”.
“Oggi questi strumenti arrivano in modo disomogeneo: secondo Save the Children, meno di uno studente su due dichiara di aver ricevuto educazione sessuale a scuola, spesso con percorsi brevi e sporadici. Le nuove procedure introdotte dalla legge 104/2026 rischiano inoltre di scoraggiare le scuole dal proporre queste attività. Per questo chiediamo che il Comune faccia la sua parte, a fianco di scuole e famiglie. La mozione impegna sindaco e giunta a promuovere un programma stabile di iniziative rivolto a bambini, giovani e famiglie, a offrire ai ragazzi informazioni corrette su consenso e salute, a pubblicare una mappa dei servizi del territorio, tra consultori e centri antiviolenza, e a sostenere gli istituti che vogliono lavorare su questi temi”, concludono i consiglieri.