Le dichiarazioni|
Commercio ambulante, Zucconi (FdI): “Basta automatismi che penalizzano gli operatori”
Il deputato chiede ai Comuni una ricognizione annuale dei posteggi per verificare l’effettiva scarsità di spazi
“Alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sul commercio su aree pubbliche serve finalmente fare chiarezza ed evitare che l’applicazione meccanica delle norme europee si traduca in un danno ingiustificato per migliaia di imprese familiari e lavoratori del settore. La stessa Corte Ue, ribadendo la corretta lettura dell’articolo 12 della direttiva Bolkestein, ha chiarito che le procedure selettive scattano esclusivamente quando il numero delle autorizzazioni disponibili è limitato da una reale scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, da accertare concretamente caso per caso e non per automatismo”.
Lo dichiara l’onorevole Riccardo Zucconi, Segretario di Presidenza della Camera dei deputati.
“In moltissime realtà locali, infatti, non esiste alcuna scarsità: i posteggi vacanti e utilizzabili superano spesso la domanda degli operatori. Trattare allo stesso modo le grandi aree metropolitane congestionate e i mercati di provincia dove i banchi liberi non mancano è un paradosso amministrativo che contrasta con i principi europei e genera solo incertezza e contenziosi. È indispensabile – prosegue il deputato – introdurre criteri oggettivi, trasparenti e verificabili affinché i Comuni, attraverso la ricognizione annuale, accertino e motivino preliminarmente se esista o meno una reale scarsità di posteggi comparabili per settore, giornate e fasce orarie, come richiesto dalla stessa Corte di Giustizia. Solo laddove la carenza di spazi sia effettivamente dimostrata ha senso applicare i vincoli stringenti delle selezioni. Dove invece i posti ci sono, occorre garantire procedure snelle ed equilibrate, tutelando la continuità aziendale di chi lavora onestamente e favorendo al contempo l’ingresso di nuovi operatori sui posti liberi”, conclude Zucconi.