“Alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’ Unione Europea , sul commercio su aree pubbliche serve finalmente fare chiarezza ed evitare che l’applicazione meccanica delle norme europee si traduca in un danno ingiustificato per migliaia di imprese familiari e lavoratori del settore. La stessa Corte Ue, ribadendo la corretta lettura dell’articolo 12 della direttiva Bolkestein , ha chiarito che le procedure selettive scattano esclusivamente quando il numero delle autorizzazioni disponibili è limitato da una reale scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecnich e, da accertare concretamente caso per caso e non per automatismo”.

“In moltissime realtà locali, infatti, non esiste alcuna scarsità: i posteggi vacanti e utilizzabili superano spesso la domanda degli operatori. Trattare allo stesso modo le grandi aree metropolitane congestionate e i mercati di provincia dove i banchi liberi non mancano è un paradosso amministrativo che contrasta con i principi europei e genera solo incertezza e contenziosi. È indispensabile – prosegue il deputato – introdurre criteri oggettivi, trasparenti e verificabili affinché i Comuni, attraverso la ricognizione annuale, accertino e motivino preliminarmente se esista o meno una reale scarsità di posteggi comparabili per settore, giornate e fasce orarie, come richiesto dalla stessa Corte di Giustizia. Solo laddove la carenza di spazi sia effettivamente dimostrata ha senso applicare i vincoli stringenti delle selezioni. Dove invece i posti ci sono, occorre garantire procedure snelle ed equilibrate, tutelando la continuità aziendale di chi lavora onestamente e favorendo al contempo l’ingresso di nuovi operatori sui posti liberi”, conclude Zucconi.