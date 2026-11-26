“Proprio mentre era in atto l’importante riflessione collettiva sulla violenza nei confronti delle donne, grazie alla Giornata Internazionale dedicata a questo grave reato, la nostra comunità è stata scossa dell’ennesimo episodio di femminicidio “. Lo dichiara Vittorio Fantozzi , consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

“Il fatto – ripercorre Fantozzi – avvenuto a Ponte Buggianese vede coinvolta una giovane vittima di Lammari, uccisa dal suo compagno, che si è poi tolto la vita. In questo momento di tristezza e di lutto vogliamo esprimere la nostra vicinanza e il cordoglio alla famiglia della vittima, ma comprendiamo anche il dolore dei parenti di chi ha compiuto questo crimine efferato e che poi si è suicidato”.