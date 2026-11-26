Il cordoglio|
Fantozzi (FdI): “Vogliamo esprimere la nostra vicinanza e il cordoglio alla famiglia della vittima del femminicidio”
Il consigliere regionale riporta i fatti accaduti questa mattina (26 novembre) a Ponte Buggianese si stringe al dolore della famiglia della vittima
“Proprio mentre era in atto l’importante riflessione collettiva sulla violenza nei confronti delle donne, grazie alla Giornata Internazionale dedicata a questo grave reato, la nostra comunità è stata scossa dell’ennesimo episodio di femminicidio“. Lo dichiara Vittorio Fantozzi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.
“Il fatto – ripercorre Fantozzi – avvenuto a Ponte Buggianese vede coinvolta una giovane vittima di Lammari, uccisa dal suo compagno, che si è poi tolto la vita. In questo momento di tristezza e di lutto vogliamo esprimere la nostra vicinanza e il cordoglio alla famiglia della vittima, ma comprendiamo anche il dolore dei parenti di chi ha compiuto questo crimine efferato e che poi si è suicidato”.