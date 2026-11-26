Il presidente della Regione Toscana: “Ci impegniamo, facciamo un’iniziativa dopo l’altra per sensibilizzare, e ci ritroviamo di nuovo davanti a un fatto drammatico come quello di stamani”

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, esprime dolore e sdegno per il femminicidio avvenuto questa mattina (26 novembre) a Ponte Buggianese (Pt), che ha visto spezzata per mano di un uomo la vita di una giovane donna di 24 anni. Il presidente era in zona per l’inaugurazione dei lavori di bonifica della chiusa sotto l’autostrada, a poche centinaia di metri dal luogo della tragedia.

“Ci impegniamo, facciamo un’iniziativa dopo l’altra per sensibilizzare, e ci ritroviamo di nuovo davanti a un fatto drammatico come quello di stamani”, dichiara Giani.

“Mi sento partecipe – aggiunge il presidente – della rabbia e del senso di rivolta suscitati dalla morte di questa ragazza di 24 anni che ha perso la vita, vittima di stereotipi che producono violenza e atrocità”.