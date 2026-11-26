La consigliera di opposizione e candidata sindaca: “Nessuna garanzia su tariffe, investimenti, lavoratori e ruolo della città in Gaia”

Sul futuro del servizio idrico lucchese interviene Ilaria Vietina, consigliera comunale di Lucca è un grande noi e che si è detta disponibile a una candidatura a sindaca di Lucca per il centrosinistra, che parla di un bilancio ‘pesante’ per l’amministrazione del sindaco Pardini. “A pochi mesi dalla conclusione del mandato – afferma – il sindaco non è riuscito a mantenere la promessa di salvaguardare l’autonomia di una società che ancora lunedì sera, in consiglio comunale, è stata riconosciuta come un’eccellenza delle partecipate comunali”.

Tariffe e garanzie mancanti

Per Vietina il risultato è un conto da pagare. “Dopo anni di rassicurazioni, ricorsi, costose consulenze e continui rinvii – sottolinea – l’unica certezza offerta dal sindaco ai lucchesi è che pagheranno bollette più care, senza essere in grado di quantificare gli aumenti. Ricordiamo che lo stesso consigliere regionale Fantozzi aveva prospettato in consiglio comunale rincari fino al 34 per cento. Mancano ancora accordi precisi sugli investimenti, sulle condizioni economiche dell’ingresso in Gaia, sulla rappresentanza di Lucca e sulle garanzie per i lavoratori. È legittimo chiedersi a cosa siano serviti questi anni e quali risultati abbiano prodotto le risorse pubbliche destinate a ricorsi e consulenze”.

La consigliera ricorda le richieste rimaste senza risposta. “In più occasioni abbiamo chiesto all’amministrazione di programmare, valutare alternative, verificare la situazione economica di Gaia, anche alla luce degli allarmi lanciati da esponenti della stessa destra lucchese – spiega – e costruire le condizioni affinché Lucca potesse esercitare un ruolo determinante nella futura gestione del servizio idrico. Ad oggi non ci sono state fornite risposte adeguate”.

Gestore unico e informazione

Vietina rivendica una proposta del suo gruppo. “Abbiamo insistito perché si approfondisse la possibilità di riunire i comuni della Piana sotto un unico gestore idrico – ricorda – una prospettiva che meritava un serio confronto politico e istituzionale, ma che questa amministrazione non ha mai concretamente sviluppato, tanto che il consiglio comunale aperto ai comuni della Piana, annunciato e poi rinviato, non è mai stato riconvocato”.

Poi il rimprovero sul metodo. “A questo si aggiunge la scelta della maggioranza di secretare il consiglio comunale sull’inquinamento della falda di Antraccoli – denuncia – due episodi che, a mio giudizio, testimoniano l’insofferenza della destra lucchese verso il confronto con i cittadini e con la stampa. Garantire il diritto all’informazione non è una concessione di chi governa, ma un preciso dovere istituzionale”.

Il bilancio dell’amministrazione

La vicenda Geal, per la candidata, si somma ad altri dossier. “Il fallimento del progetto dello stadio, la mancata soluzione per la Manifattura sud, la pessima gestione del centenario pucciniano, la deludente candidatura a Capitale italiana della cultura – elenca – vicende diverse, accomunate dalla distanza tra le ambizioni annunciate e i risultati conseguiti. Una città non si governa con gli annunci e non se ne difendono gli interessi con le promesse”.

A preoccuparla sono gli effetti sui cittadini. “Servizi attesi da anni, investimenti rinviati, opportunità perdute, tributi comunali aumentati e, adesso, bollette dell’acqua più care – osserva – famiglie e imprese, già alle prese con il crescente costo della vita, non possono essere chiamate a pagare anche il prezzo dei ritardi e degli errori della politica”.

L’impegno della candidata