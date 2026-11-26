“La violenza atroce che ha spezzato la giovane vita di una 24enne e l’agghiacciante epilogo scelto dall’autore del delitto ci scuotono profondamente“. Così la vicepresidente della Regione Toscana, Mia Diop , interviene sul femminicidio avvenuto oggi (26 novembre) a Ponte Bugginese, culminato nel suicidio dell’assassinio sullo stesso viadotto dell’A1, a Barberino dove, lo scorso 3 settembre, venne uccisa Lorena Isceri , gettata nel vuoto dall’ex compagno.

“Il fatto che questa ennesima tragedia si consumi proprio all’indomani del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, rende ancora più evidente quanto sia urgente passare dalle parole ai fatti concreti. Gli stessi numeri dell’ultimo rapporto regionale sulla violenza di genere – prosegue la vicepresidente – parlano chiaro e ci raccontano un fenomeno strutturale e culturale, 9 femminicidi registrati in Toscana nel 2025, oltre 5.500 donne che si sono rivolte ai nostri Centri Antiviolenza e quasi 2.750 accessi al Codice Rosa nei pronto soccorso”.