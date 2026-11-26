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La vicepresidente Diop sul femminicidio a Ponte Buggianese: “Ci scuote profondamente”
La seconda carica della Regione Toscana sottolinea: “Dobbiamo continuare a rafforzare la rete dei centri antiviolenza, sostenere i percorsi di autonomia delle donne e ribadire l’importanza dell’educazione al rispetto nelle scuole”
“La violenza atroce che ha spezzato la giovane vita di una 24enne e l’agghiacciante epilogo scelto dall’autore del delitto ci scuotono profondamente“. Così la vicepresidente della Regione Toscana, Mia Diop, interviene sul femminicidio avvenuto oggi (26 novembre) a Ponte Bugginese, culminato nel suicidio dell’assassinio sullo stesso viadotto dell’A1, a Barberino dove, lo scorso 3 settembre, venne uccisa Lorena Isceri, gettata nel vuoto dall’ex compagno.
“Il fatto che questa ennesima tragedia si consumi proprio all’indomani del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, rende ancora più evidente quanto sia urgente passare dalle parole ai fatti concreti. Gli stessi numeri dell’ultimo rapporto regionale sulla violenza di genere – prosegue la vicepresidente – parlano chiaro e ci raccontano un fenomeno strutturale e culturale, 9 femminicidi registrati in Toscana nel 2025, oltre 5.500 donne che si sono rivolte ai nostri Centri Antiviolenza e quasi 2.750 accessi al Codice Rosa nei pronto soccorso”.
“Esprimo la più sincera vicinanza ai familiari della vittima e alle comunità locali colpiti da questo dramma. Come istituzioni toscane – conclude Diop – abbiamo il dovere di non abbassare mai la guardia: dobbiamo continuare a rafforzare la rete dei centri antiviolenza, sostenere i percorsi di autonomia delle donne e, di fronte a chi si vorrebbe opporre o fissare controlli preventivi, ribadire l’importanza dell’educazione al rispetto e alla parità nelle scuole e tra le giovani generazioni, affinché nessuna donna debba più sentirsi sola o in pericolo”.