“Uno stipendio di 1500 euro netti al mese e 830 euro da destinare all’affitto di un appartamento di 60 metri quadrati. Restano 670 euro per bollette, spesa, trasporti e tutte le altre necessità quotidiane”. È da questi numeri che Barsella, Massagli e Bassetti, a nome del gruppo Lucca Civica – Volt Lucca – è Popolare, intervengono sul tema della casa in centro storico, replicando alle recenti dichiarazioni del sindaco Mario Pardini.

“A ottobre, secondo Immobiliare.it, il canone medio richiesto negli annunci del centro storico era di 13,82 euro al metro quadrato. Significa che un lavoratore con uno stipendio di 1500 euro dovrebbe destinare oltre la metà del proprio reddito al solo affitto. Anche questi sono numeri di cui un sindaco deve tenere conto quando parla di casa“.

Al centro dell’intervento il peso delle locazioni turistiche e la capacità del centro storico di garantire un ricambio generazionale della popolazione residente. “Agli stati generali del turismo il Comune ha indicato 908 locazioni turistiche dentro le Mura, su 2134 in tutto il territorio comunale. Quel solo 13,9 per cento significa che circa un’abitazione del centro su sette è destinata alla locazione turistica. Quanto ai residenti, le cifre richiamate dal sindaco a settembre indicano 8811 persone nel 2007 e 8884 al primo settembre 2026: 73 in più in diciannove anni. La popolazione è rimasta sostanzialmente stabile, ma questo dato non ci dice chi oggi possa permettersi di abitare in centro e chi, invece, rischi di esserne escluso“.

“Una ragazza cresciuta dentro le Mura, quando decide di andare a vivere per conto proprio, può ancora permettersi di restare nel suo quartiere? È anche da questa domanda che dovrebbe partire una politica per la casa. La possibilità di abitare il centro storico non può dipendere dalla fortuna di avere una casa di famiglia, genitori che facciano da garanti o un reddito particolarmente elevato. Una città che vuole investire sul proprio futuro deve creare le condizioni perché anche le nuove generazioni possano scegliere di viverci“.

Il gruppo sollecita quindi l’amministrazione a chiarire quali politiche abitative intenda mettere in campo: “Lo stesso Pardini ha riconosciuto la difficoltà di trovare un affitto a lungo termine. A ottobre l’assessore Santini aveva spiegato che la giunta stava valutando un limite alla concentrazione degli affitti brevi nei singoli palazzi e aveva prospettato alloggi per le giovani coppie. A che punto sono quelle valutazioni? Governare questi fenomeni significa assumersi la responsabilità di orientarne gli effetti sulla città. Chi cerca casa ha diritto di sapere quali interventi la giunta intende realizzare, con quali risorse e in quali tempi”.

Due le richieste avanzate dal gruppo: ampliare le condizioni di accesso alle garanzie per gli affitti e assumere un impegno misurabile nel prossimo bilancio comunale: “Un primo intervento può partire da uno strumento che il Comune ha già sostenuto. L’Agenzia sociale per la casa, nell’ambito del progetto attuato da Fondazione Casa Lucca e Gvai, prevede una garanzia a favore dei proprietari che mettono a disposizione alloggi a canone agevolato. La copertura viene valutata caso per caso e il progetto si rivolge soprattutto alle famiglie in difficoltà abitativa. Esiste però una fascia di popolazione che rischia di rimanere senza risposte: persone che lavorano, dispongono di un reddito sufficiente per sostenere un canone concordato, ma hanno un contratto a termine o non possono contare su un familiare che faccia da garante. Per loro l’ostacolo si presenta ancora prima di pagare l’affitto, al momento della firma del contratto. Chiediamo alla giunta di rivedere, insieme ai soggetti gestori, le condizioni di accesso al progetto, includendo espressamente queste situazioni”.

In vista del prossimo bilancio, Barsella, Massagli e Bassetti chiedono inoltre che la giunta riferisca al consiglio comunale quanti contratti siano stati favoriti dal progetto sul territorio comunale, quanti dentro le Mura e a quali canoni: “Su questa base chiediamo a Pardini di assumere un impegno preciso per il 2027: indicare quanti nuovi contratti a canone concordato intende favorire e quali risorse aggiuntive propone di destinare a questo obiettivo, salvaguardando quelle riservate alle famiglie in emergenza abitativa”.