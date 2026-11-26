Il consigliere regionale e il coordinatore provinciale del partito di Giorgia Meloni chiedono un cambio di passo a Regione e Consorzio di bonifica Toscana nord e sollecitano il coinvolgimento della Provincia

Non soltanto interventi d’emergenza, ma una strategia strutturata di prevenzione del rischio idrogeologico, accompagnata da investimenti e opere di regimazione idraulica. È quanto chiedono il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi e il sindaco di Fabbriche di Vergemoli e coordinatore provinciale del partito Michele Giannini, intervenendo in seguito agli eventi alluvionali che hanno colpito la Toscana.

“Abbiamo letto gli autoelogi del Consorzio di bonifica Toscana nord per i recenti fatti alluvionali che hanno devastato buona parte della Toscana. A seguito di questi eventi, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha chiesto lo stato di emergenza. Non entriamo nel merito di queste due situazioni, che consideriamo scontate, ma vogliamo portare il ragionamento oltre. Infatti, come sempre accade, almeno in Toscana ma ci sembra prassi anche in Emilia-Romagna, ci si agita molto quando gli eventi alluvionali sono avvenuti, ma mancano del tutto gli interventi preventivi e una progettazione di regimazione del reticolo idraulico sia relativo ai grandi corsi d’acqua che a quello che viene definito minore ma che poi contribuisce in senso negativo alle devastazioni e allo straripamento diffuso dei corsi d’acqua”.

Continuano Fantozzi e Giannini: “Non volendo assolutamente fare polemica politica o addossare delle colpe a tutti i costi, rileviamo che mai, sia da parte della Regione Toscana che del Consorzio di bonifica, abbiamo sentito trattare il tema della prevenzione, che sarebbe poi la linea giusta per evitare nuovi disastri. Un atteggiamento ben compreso, ad esempio, dal compianto ministro Altero Matteoli che riuscì a reperire finanziamenti che, indirizzati verso contesti a rischio, hanno permesso negli anni successivi di evitare nuovi problemi, come per la Pescia di Collodi e i comuni di Altopascio e Montecarlo, in campo idrogeologico”.

“Anche a causa della miopia di Consorzio di bonifica, Regione Toscana e alcune amministrazioni comunali che preferiscono utilizzare i fondi per alimentare il consenso invece di operare in una prevenzione efficace ma poco remunerativa alle urne, nei nostri territori di opere di questo tipo non se ne vedono proprio, se si esclude il taglio della vegetazione negli alvei di fiumi e torrenti che il Consorzio di Bonifica effettivamente realizza”, incalzano gli esponenti di Fdi.