Una notizia accolta positivamente dal sindaco di San Gimignano e presidente di Ali – Autonomie locali Toscana, Andrea Marrucci: “Restituire agli elettori la possibilità di decidere direttamente chi amministra le Province significa riconoscere il peso che queste istituzioni hanno nella vita delle comunità locali . È un cambiamento che apre una nuova fase, ma che dovrà essere accompagnato da un intervento altrettanto importante sull’organizzazione e sulle responsabilità di questi enti ”.

“La Toscana non è fatta soltanto di grandi città, anzi direi che è una regione di piccoli comuni, territori montani e aree rurali, dove è necessario garantire servizi, infrastrutture e opportunità che richiedono una capacità di governo che supera necessariamente i confini comunali. Dalla Lunigiana all’Amiata, dalla Garfagnana alla Maremma, le Province possono svolgere un ruolo decisivo nel garantire coesione territoriale – osserva Marrucci –. Dal 2014 a oggi però le Province hanno attraversato una lunga fase di incertezza e debolezza, continuando a occuparsi di questioni decisive come la manutenzione delle strade e la sicurezza degli edifici scolastici e il trasporto pubblico. Per questo – osserva Marrucci – non basta modificare il sistema di selezione degli amministratori: bisogna anche mettere questi enti nelle condizioni di lavorare con continuità e programmare gli interventi, per rispettare gli impegni verso i cittadini”.