“Purtroppo, malgrado l’enorme lavoro che tutti insieme portiamo avanti da tempo su più fronti, i reati relativi a violenze di genere anche a Lucca non arretrano, al punto che diventa quasi incomprensibile capire come riuscire a disinnescarli. Le parole del Questore di Lucca in occasione della conferenza stampa di presentazione delle iniziative lucchesi legate alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne certificano il fallimento delle politiche finora perseguite dal governo e dalle amministrazioni locali che ad esso si allineano, come Lucca“. Lo affermano i gruppi lucchesi d’opposizione: Partito Democratico, Lucca Futura, Lucca è un Grande Noi, Sinistra Italiana, Europa Verde – Verdi, Sinistra Civica Ecologista, Lucca Civica – Volt – Lucca è Popolare e Partito Socialista.

“Il problema, a nostro avviso, è che il contrasto alla violenza è stato interpretato dalla politica di destra come attuabile ex post e non partendo dalla prevenzione. E questo da solo non è sufficiente, i dati che ogni anno, in occasione del 25 novembre, lo dimostrano ampiamente. La prevenzione si realizza non solo disinnescando una situazione pericolosa che si è creata. A quel punto, la politica ha già fallito. Occorre attuare percorsi efficaci di sensibilizzazione che, a partire dalle scuole dell’infanzia e primaria, arrivino tramite i bambini e le bambine alle famiglie, laddove questa sensibilità non ci sia. È ovviamente un lavoro più faticoso, impegnativo, ma che alla fine produce risultati effettivi, sia dal punto di vista di sviluppo delle attitudini e aspirazioni delle/dei giovani, sia del punto di contrasto al fenomeno endemico, purtroppo, della violenza di genere”.

“Si deve partire innanzitutto – spiegano – dal superamento degli stereotipi di genere, che fossilizzano i contesti familiari e sociali in una dicotomia maschio azzurro/femmina rosa (con tutto quello che ne segue) e non permettono di sviluppare le attitudini, anche di crescita scolastica e nel futuro professionale, delle fasce più giovani, e conseguentemente di rispetto delle differenze e delle volontà. Ogni tentativo di inserire nelle scuole queste iniziative da parte delle associazioni è stato spesso osteggiato nel passato da chi oggi fa parte dell’amministrazione, se non addirittura – adesso – cancellato“.

“Finché si parlerà di patriarcato mediterraneo e del ruolo della donna solo come procreatrice (e non di persona libera di esprimersi, anche rispetto alla maternità) – evidenziano – non si uscirà da questa spirale di violenza. L’amministrazione si è concentrata, salvo le iniziative quasi obbligate del 25 novembre e dell’8 marzo, sulla tutela della natalità (gli inutili bonus – dati a pioggia – per le nascite ne sono un chiaro esempio, ma anche i corsi per le neomamme e i neopapà, affidati a strutture private e non lavorando in sinergia con il Consultorio asl che già li svolge con ottimi risultati da anni) e della sicurezza, ma nulla ha fatto circa i percorsi che erano stati già avviati con la precedente amministrazione. La nostra proposta è quella di rafforzare invece i legami con le strutture pubbliche esistenti, come il Consultorio come già detto, soprattutto quello riservato ai giovani, e con le associazioni del territorio, prima fra tutte Luna Onlus, che da anni si spende per il contrasto alla violenza in maniera efficace, e le altre associazioni, che da tempo si occupano di percorsi culturali e sociali in tema di pari opportunità. Pari opportunità e contrasto alla violenza di genere viaggiano di pari passo, insieme, le une non prescindono dall’altro, tutt’altro”.