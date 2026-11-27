L'incontro|
A confronto sul commercio di vicinato con Lucca Partecipa: “Serve una cultura condivisa per contrastare l’e-commerce”
Nel dibattito con commercianti e associazioni di categoria emersa la necessità di agevolazioni fiscali e di interventi per mitigare il clima
Un confronto approfondito e ricco di proposte per il futuro del commercio cittadino. È quello promosso da Lucca Partecipa nei locali del negozio Gong, grazie all’idea e all’ospitalità di Carolina Rollier.
Alla serata, introdotta da Daniele Bianucci e coordinata da Carolina Rollier, sono intervenuti Francesco Giannerini, presidente provinciale di Confesercenti, il vicepresidente Massimo Baldassari, i ristoratori Stefano De Ranieri e Chiara Menozzi, Massimo Dinelli della Filcams-Cgil e Samuele Cosentino e Nicola D’Olivo di Confcommercio.
Il confronto è partito dai dati della crisi: tra il 2012 e il 2025, nel Comune di Lucca i negozi al dettaglio sono passati da 922 a 669, 253 in meno (-27%). Tra il 2019 e il 2025, la perdita stimata è di 30 milioni di euro di ricchezza e 294 addetti.
“Dal dibattito – raccontano gli organizzatori – è emersa la necessità di dare ai Comuni maggiori strumenti per tutelare i negozi di prossimità, anche attraverso una fiscalità più favorevole e la possibilità di aumentare la tassazione sui fondi commerciali lasciati sfitti a lungo. In questa direzione può essere utile la proposta di legge di Confesercenti, che prevede un piano nazionale contro la desertificazione commerciale, zone economiche speciali di prossimità con incentivi e agevolazioni, un fondo dedicato e strumenti di monitoraggio. È stata sottolineata anche l’importanza di costruire una cultura condivisa del negozio di vicinato, per contrastare l’e-commerce, e di dotare il Comune di professionalità manageriali capaci di favorire alleanze tra proprietari dei fondi e imprenditori, come nell’esperienza di via Chiasso Barletti. Importante anche avviare progetti di riforestazione urbana, per contrastare i cambiamenti climatici e rendere Lucca più vivibile d’estate. I commercianti hanno infatti segnalato una forte flessione delle attività in luglio e agosto, un tempo mesi particolarmente importanti. Il commercio è stato storicamente per Lucca motore di cambiamento, progresso e prosperità. Può e deve continuare a esserlo. Le idee emerse rappresentano un contributo prezioso per costruire insieme una città viva, abitata e capace di guardare oltre il turismo“.