Un confronto approfondito e ricco di proposte per il futuro del commercio cittadino. È quello promosso da Lucca Partecipa nei locali del negozio Gong, grazie all’idea e all’ospitalità di Carolina Rollier.

Alla serata, introdotta da Daniele Bianucci e coordinata da Carolina Rollier, sono intervenuti Francesco Giannerini, presidente provinciale di Confesercenti, il vicepresidente Massimo Baldassari, i ristoratori Stefano De Ranieri e Chiara Menozzi, Massimo Dinelli della Filcams-Cgil e Samuele Cosentino e Nicola D’Olivo di Confcommercio.

Il confronto è partito dai dati della crisi: tra il 2012 e il 2025, nel Comune di Lucca i negozi al dettaglio sono passati da 922 a 669, 253 in meno (-27%). Tra il 2019 e il 2025, la perdita stimata è di 30 milioni di euro di ricchezza e 294 addetti.