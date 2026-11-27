Il presidente Raimondi: “Crediamo che siano proprio le persone, con le loro esperienze, sensibilità, intelligenze e speranze, il senso stesso della politica”

Lucca è un grande noi si riunisce. L’appuntamento è per sabato 28 novembre alle 9,30 nella sala del Cnv in via Catalani 158 a Lucca, per la V assemblea annuale, aperta a soci, simpatizzanti e a tutti i cittadini e le cittadine interessate a conoscere il percorso e le proposte dell’associazione.

L’appuntamento, spiegano, “assume quest’anno un significato particolare, a pochi mesi dalle elezioni amministrative del 2027. In questi anni l’associazione ha portato avanti un intenso lavoro politico e civico, fondato sull’ascolto, sulla partecipazione e sull’elaborazione di proposte concrete, mettendo a disposizione del centrosinistra un articolato progetto di contenuti per il futuro della città”.

“Abbiamo intrapreso – spiega Domenico Raimondi, presidente di Lucca è un grande noi – un percorso impegnativo, frutto di un lavoro collettivo e della generosità di tante persone al quale si aggiunge una scelta politica importante: aver chiesto e ottenuto la disponibilità di Ilaria Vietina a candidarsi a sindaca di Lucca, convinti che le sue qualità umane e politiche, la sua esperienza amministrativa e la sua storia di impegno civile e istituzionale siano preziose per la città. In questi anni Ilaria c’è sempre stata, rimanendo fedele al mandato ricevuto dagli elettori, coniugando il lavoro nelle istituzioni con l’ascolto e l’attenzione alla vita quotidiana della nostra comunità. Questa assunzione di responsabilità è un dato di fatto e merita rispetto”.

L’assemblea sarà l’occasione per fare il punto sul lavoro svolto, approfondire le proposte programmatiche e discutere il percorso politico dei prossimi mesi, dando spazio al contributo dei partecipanti.

“Troppo spesso la politica si ricorda delle persone quando arriva il momento di votare – sottolinea Ilaria Vietina – mentre noi crediamo che siano proprio le persone, con le loro esperienze, sensibilità, intelligenze e speranze, il senso stesso della politica. Nessuno possiede da solo tutte le risposte. La partecipazione democratica non può essere un valore da rivendicare quando conviene e uno strumento da accantonare quando il suo esito è incerto. La partecipazione è un valore che deve accompagnare ogni momento della vita democratica, a partire dalla progettazione e dalla definizione delle scelte che riguardano il futuro della città.