L’adesione al Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani e l’avvio di un gemellaggio con una città della Palestina. Sono le due proposte che il circolo Lucca e Piana di Sinistra italiana avanza in vista delle elezioni amministrative del 2027, nell’ambito di un percorso di elaborazione programmatica aperto al contributo di associazioni, movimenti e cittadini.

Se ne parlerà domani (sabato 28 novembre) alle 17,30 nella sala Tobino di Palazzo Ducale, durante l’incontro pubblico Prima di tutto la pace. Movimenti, cooperazione, città. Ospite dell’iniziativa sarà Luisa Morgantini, presidente di Assopace Palestina ed ex vicepresidente del Parlamento europeo. Con lei interverrà Virginio Bertini, esponente del Forum della pace ‘Ripudiamo la guerra’ di Lucca. A coordinare il dibattito sarà Luca Baccelli, docente di filosofia del diritto all’Università di Camerino.

L’appuntamento si inserisce nel percorso politico promosso da Sinistra italiana all’insegna di Un’altra Lucca è possibile, con l’obiettivo di portare i temi della pace, della cooperazione internazionale e dei diritti umani al centro del confronto sul futuro governo della città.

“Una comunità politica, e a maggior ragione una coalizione che si candida a governare una città, deve avere un’identità chiara e sapere da che parte stare: con la pace, con i popoli oppressi, per la giustizia globale, per la difesa e l’evoluzione del diritto internazionale che vieta il flagello della guerra”, sottolineano dal circolo.

Al centro del dibattito ci saranno la guerra in Ucraina e la situazione nei territori palestinesi, rispetto alla quale Sinistra italiana denuncia quello che definisce “l’inaccettabile doppio standard della politica italiana ed europea’, chiedendo inoltre un rafforzamento del ruolo delle Nazioni Unite e delle Corti internazionali.

Sindacalista, femminista e tra le fondatrici in Italia delle Donne in nero, Morgantini è stata eurodeputata dal 1999 al 2009, ricoprendo negli ultimi due anni del mandato la carica di vicepresidente del Parlamento europeo. Da decenni impegnata nella causa palestinese e nella promozione della nonviolenza, attraverso Assopace Palestina sostiene i comitati popolari palestinesi e gli attivisti israeliani per la pace. Nel gennaio 2025, a 84 anni, è stata fermata per alcune ore dall’esercito israeliano nell’area di Hebron mentre accompagnava un gruppo impegnato a documentare le distruzioni.

Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo delle amministrazioni comunali nella costruzione di politiche di pace, anche attraverso il richiamo all’esperienza di Giorgio La Pira, il sindaco di Firenze che fece del dialogo internazionale uno dei tratti distintivi del proprio mandato.