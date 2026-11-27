Il partito sottolinea: “Il diritto all’abitare è un diritto, non un privilegio e come tale deve tornare al centro delle politiche pubbliche”

“I confronti statistici non rassicurano chi non riesce a inserirsi nel mercato immobiliare e non ha accesso al diritto all’abitare; è necessario affrontare le disuguaglianze economiche e sociali che impediscono a sempre più persone di trovare un’abitazione“. Potere al Popolo Lucca risponde alle dichiarazioni del sindaco, Mario Pardini, sugli affitti brevi.

“Le dichiarazioni del sindaco Pardini sugli affitti brevi e sull’aumento dei residenti nel centro storico – prosegue – rischiano di offrire una lettura parziale della questione abitativa. Che la percentuale degli appartamenti destinati agli affitti brevi sia inferiore alla media nazionale non significa automaticamente che a Lucca il diritto all’abitare sia maggiormente tutelato. Non è neppure scontato che quella media sia costruita sulla base di criteri capaci di misurare l’effettiva accessibilità della casa. Allo stesso modo, l’aumento dei residenti non è necessariamente sinonimo di maggiore facilità nell’accesso al diritto all’abitare in centro. Bisognerebbe capire chi sono i nuovi residenti, da dove provengono, in quali tipologie di alloggio vivono e quale sia l’andamento dei canoni di locazione. Affitti sempre più alti, non soltanto nel centro storico ma anche nelle periferie, rendono la casa un problema crescente per una parte sempre più ampia della popolazione“.

“Soprattutto, non possiamo ridurre il problema abitativo alla sola questione degli affitti turistici. Dobbiamo considerare le trasformazioni del tessuto economico e sociale lucchese, l’arretramento del settore industriale e le conseguenze sui salari medi, la diffusione del lavoro povero, nero e grigio. Trovare casa significa anche riuscire a fornire le garanzie richieste dal mercato immobiliare: garanzie spesso incompatibili con la precarietà lavorativa ed esistenziale di tante persone”.

Nicoletta Gini, dello sportello sociale e per il diritto all’abitare di Potere al Popolo Lucca, sottolinea: “Sempre più persone, anche lavorando, non riescono a trovare casa. Non basta avere un reddito per accedere al mercato degli affitti: servono contratti stabili, garanzie economiche e condizioni che una parte crescente della popolazione non può offrire. Il problema è strutturale e servono risposte pubbliche, non interventi occasionali“.

“Per questo – aggiunge Potere al Popolo – proponiamo di monitorare costante degli affitti turistici e transitori, dei canoni e delle trasformazioni del mercato immobiliare, il potenziamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, attraverso investimenti, recupero degli immobili inutilizzati e ampliamento dell’offerta a canone sostenibile. È inoltre necessario aprire una riflessione sui contributi affitto: strumenti utili nell’immediato, ma che rischiano di trasferire risorse pubbliche nelle tasche dei proprietari privati senza aumentare l’offerta di alloggi accessibili. Infine, diventa fondamentale la programmazione pubblica dell’offerta turistica, calibrando i posti letto in una proporzione sostenibile per il tessuto sociale ed economico lucchese. L’alternativa al far west turistico è la programmazione. E la programmazione non può che essere pubblica, se vogliamo che il turismo sia una risorsa per tutte e tutti e non un fattore di impoverimento e di espulsione di chi vive e lavora a Lucca”.