Dal lavoro e i giovani alla mobilità e all’ambiente: “Si apra una discussione vera su ciò che serve alla città”

Il tempo delle idee. Si intitola così l’intervento con cui Giorgio Del Ghingaro, ex sindaco di Capannori e di Viareggio ed esponente del civismo, si rivolge alla città in vista delle prossime amministrative di Lucca, previste nel 2027. Il suo è un invito a spostare il confronto dalle alleanze ai contenuti e ad aprire una raccolta di proposte fuori dai poli tradizionali.

“Le prossime elezioni amministrative si avvicinano – scrive – e con loro si apre una stagione importante per il futuro della città. Torno a parlarne con lo sguardo di chi al civismo ha dedicato tanti anni di impegno, convinto che proprio adesso serva il suo contributo più autentico: mettere al centro la città prima delle appartenenze”.

Alleanze o contenuti

Il rischio, spiega, è che il dibattito resti prigioniero degli schieramenti. “Il dibattito si concentra spesso su alleanze, schieramenti e candidature – osserva – è naturale, fa parte della politica. Ma se diventa l’unico tema, finisce per oscurare ciò che dovrebbe venire prima: i problemi concreti della città e le idee per affrontarli. Vale per tutti, senza distinzioni. Quando gli equilibri tra le forze politiche prendono il sopravvento, il confronto rischia di ridursi a polemiche di giornata, e i temi di fondo, quelli che non stanno in uno slogan, restano fuori”.

La visione

Il primo capitolo è la visione. “Dove vogliamo che vada la città nei prossimi dieci, venti anni? – si chiede – E quali politiche pubbliche devono seguire la direzione che scegliamo? Senza una visione, ogni decisione rischia di essere una risposta all’emergenza del momento”.

Lavoro e giovani

Sul lavoro, Del Ghingaro parla di precarietà cresciuta. “Per i giovani significa contratti brevi, incertezza, difficoltà a costruire un progetto di vita – sottolinea – un comune non ha in mano tutte le leve, ma può fare molto: promuovere un patto per il lavoro con imprese, sindacati, scuole e università, mettere a disposizione spazi pubblici per giovani imprese, laboratori e coworking, premiare negli appalti comunali il lavoro stabile e di qualità, semplificare la vita a chi vuole avviare un’attività. La dignità di un lavoro giustamente retribuito e sicuro è anche una scelta di politica locale”.

Turismo e Manifattura

Sul turismo propone un cambio di sguardo. “È giusto promuovere la città – afferma – ma è soprattutto questo a valorizzarla, o serve un ripensamento che sia prima di tutto culturale? Una città non è un prodotto da vendere: si vive, si custodisce, si racconta per quello che è. Il turismo funziona quando nasce dalla qualità della vita di chi ci abita, non quando la sostituisce”.

La Manifattura è per lui l’esempio più evidente di una città che non sceglie. “Un grande contenitore nel cuore della città che continua a versare nel degrado – dice – da vent’anni si susseguono progetti e procedure sotto amministrazioni diverse, ma nessuno è arrivato al traguardo, e anche l’ultimo avviso per la parte sud si è chiuso senza esito. Le idee non mancano: cultura, formazione, una scuola dei mestieri, servizi sociali, alloggi, uffici pubblici. È mancata la capacità di trasformarle in una scelta. Alla città va data una risposta chiara e urgente sul suo futuro”.

Casa, mobilità e ambiente

Sulla casa richiama il rapporto tra chi visita la città e chi la abita. “Affitti in crescita, residenti che si spostano, giovani coppie e famiglie che faticano a restare – elenca – una questione che riguarda il tessuto stesso della comunità”. Sulla mobilità serve coraggio: “Collegamenti tra centro, periferie e frazioni, traffico, opere attese da tempo. Qui più che altrove bisogna essere innovativi nelle scelte e non chiudersi in proposte sorpassate. Servono soluzioni condivise, sostenibili e moderne, con tempi certi”.

Sull’ambiente il primo tema è l’acqua. “Con il passaggio da Geal a Gaia si chiude una lunga stagione – sottolinea – e non è più il momento delle contrapposizioni, ma delle garanzie. Quale ruolo avrà la città nella nuova gestione? Quali investimenti sulla rete, sulle perdite, sulla depurazione, sulla qualità del servizio e sulle tariffe? E poi i rifiuti, dove riduzione e riciclo hanno dimostrato che si può fare molto, il consumo di suolo, il verde urbano, la prevenzione del rischio idraulico”. Per il sociale e la salute il criterio è la cura dei più fragili: “Una popolazione che invecchia, servizi territoriali da rafforzare, famiglie che hanno bisogno di sostegno. La qualità di una comunità si misura da come si prende cura di chi è più fragile”.

L’appello

Del Ghingaro si rivolge a chi si è occupato di civismo e alle forze politiche sensibili a questi temi. “Credo che oggi serva un impegno comune, un contributo concreto al confronto – afferma – mettiamo a disposizione energie, competenze e passione per aprire una discussione vera su ciò che serve alla città. Prima le idee, dunque; solo dopo, le persone chiamate a portarle avanti”.