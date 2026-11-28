“Con le nuove linee guida per l’educazione civica e le nuove indicazioni nazionali, il contrasto alla violenza di genere, il rispetto della donna e l’educazione all’empatia affettiva e relazionale diventano parte integrante del percorso scolastico. Non un’ora aggiuntiva a margine, ma un impegno educativo trasversale alle discipline, sostenuto dalla formazione dei docenti. È questa la strada da percorrere: far crescere una generazione di ragazzi consapevoli che il rispetto è alla base di ogni relazione e che il possesso non è mai amore“.