L'intervento|
Femminicidio di Ponte Buggianese, Barabotti (Lega): “Valditara ha tracciato correttamente le linee guida per la scuola”
Per l’esponente del Carroccio la previsione del ministro è “un impegno educativo trasversale alle discipline”
“Il femminicidio di Ionela ci impone una profonda riflessione sul ruolo educativo della scuola. Su questo fronte il ministro Valditara ha già tracciato la strada giusta, rendendo obbligatoria, a partire dal settembre 2024, l’educazione al rispetto e alle relazioni corrette ed equilibrate”. Lo dichiara il deputato della Lega Andrea Barabotti.
“Con le nuove linee guida per l’educazione civica e le nuove indicazioni nazionali, il contrasto alla violenza di genere, il rispetto della donna e l’educazione all’empatia affettiva e relazionale diventano parte integrante del percorso scolastico. Non un’ora aggiuntiva a margine, ma un impegno educativo trasversale alle discipline, sostenuto dalla formazione dei docenti. È questa la strada da percorrere: far crescere una generazione di ragazzi consapevoli che il rispetto è alla base di ogni relazione e che il possesso non è mai amore“.