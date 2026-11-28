Il lavoro continua. Con questo slogan Marcello Pierucci ha ufficializzato questa mattina (28 novembre) la sua candidatura per un secondo mandato alla guida del Comune di Camaiore, davanti a una platea gremita al Cinema Borsalino. Alla presentazione hanno partecipato numerosi amministratori ed esponenti del centrosinistra, tra cui il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e la parlamentare del Partito democratico Simona Bonafè.

A sostenere la ricandidatura del sindaco uscente sarà un campo largo composto da cinque forze politiche: Camaiore a sinistra, RinnovaMenti, Partito democratico, Riformisti e Camaiore bene comune. Una coalizione che riunisce diverse sensibilità politiche e civiche del territorio.

Con la voce rotta a più riprese dall’emozione, Pierucci ha ripercorso le tappe del suo mandato amministrativo, tracciando un bilancio degli interventi realizzati e illustrando i progetti ancora in cantiere, senza dimenticare le opere portate avanti in collaborazione con la Regione Toscana. Tra gli annunci della mattinata anche l’apertura, prevista per il 9 dicembre, della viabilità alternativa da e per il capoluogo.

La partita elettorale di Camaiore si intreccia anche con gli equilibri politici di Palazzo Ducale. Pierucci, infatti, è presidente della Provincia di Lucca dal settembre 2024, quando si impose nelle elezioni di secondo livello sul sindaco del capoluogo, Mario Pardini, ottenendo il 55 per cento dei voti. Il suo mandato provinciale ha una scadenza naturale nel 2028. Con le norme attualmente in vigore, la conferma alla guida di Camaiore gli consentirebbe di proseguire anche il mandato provinciale, mentre la perdita della carica di sindaco comporterebbe la decadenza dalla presidenza.

A cambiare lo scenario potrebbe però essere la riforma delle Province, sulla quale il Consiglio dei ministri ha compiuto un passo significativo proprio mercoledì scorso (25 novembre), approvando un disegno di legge delega che prevede il ritorno all’elezione diretta dei presidenti e dei consigli provinciali, il ripristino delle giunte e mandati di durata quinquennale. Il provvedimento deve ancora ottenere il via libera del Parlamento ed essere seguito dai decreti attuativi. Se la riforma andasse in porto, un eventuale secondo mandato di Pierucci a Palazzo Ducale passerebbe dunque dal voto dei cittadini dell’intera provincia. Restano da definire i tempi della transizione e le condizioni di compatibilità tra le due cariche.

Intanto, a esprimere il proprio sostegno alla ricandidatura di Pierucci è il consigliere regionale del Pd Mario Puppa, presente al Borsalino: “La stima per il politico e la sincera amicizia per la persona questa volta coincidono. Per questo non sono potuto mancare alla presentazione ufficiale della candidatura di Marcello Pierucci. Che Marcello sia un amministratore del fare si è visto dai tanti progetti realizzati e da quelli che con la sua brillante amministrazione sta portando a termine. Che sia anche una persona passionale, sincera, vera si è capito dall’emozione con cui li ha presentati alle tantissime persone presenti. Forza Marcello, ti meriti di proseguire il tuo lavoro per Camaiore, con la testa e il cuore”.