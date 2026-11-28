Il Circolo Lucca e Piana chiede educazione al consenso, reddito per chi esce dalla violenza e nuovi centri di ascolto

Dolore e rabbia per la morte di Ionela Miruna, a ridosso della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: sono i sentimenti espressi da Sinistra italiana-Circolo Lucca e Piana. “Non si ferma la striscia di sangue – scrive il circolo – questo ennesimo, tragico evento ci conferma che il femminicidio in Italia e in Toscana è un fenomeno stabile, strutturale, radicato nelle relazioni e nelle famiglie”.

I numeri

Il circolo richiama i dati. “In Italia, secondo le stime Istat, i femminicidi sono stati 104 nel 2021, 106 nel 2022, 96 nel 2023 e 106 nel 2024 – ricorda – circa cento l’anno, due a settimana, senza una tendenza al calo. Nel 2024 rappresentano il 91,4 per cento di tutti gli omicidi di donne. Mentre gli omicidi in generale diminuiscono, quelli di donne restano tenacemente stabili. Quasi un terzo dei femminicidi in coppia o in famiglia si chiude con il suicidio dell’autore: sono casi che nessun processo registrerà mai come femminicidio, ma che la statistica conta. Sullo sfondo, il 31,9 per cento delle donne tra 16 e 75 anni ha subito almeno una violenza fisica o sessuale nella vita”.

In Toscana, spiega, il diciottesimo rapporto dell’osservatorio sociale regionale conta 159 donne uccise in contesto di femminicidio dal 2006 al 2025, con 54 orfani ‘speciali’. “Negli ultimi due anni le vittime sono state 10 nel 2024 e 9 nel 2025 – sottolinea – un ritmo che non cambia. Dal 2006 gli autori sono stati il partner o l’ex partner nel 65,4 per cento dei casi e i figli nel 12. Molte vittime sono anziane: nel 2025 l’età media era di 60,5 anni, due donne avevano più di 80 anni e una più di 90”.

Il caso lucchese

In provincia di Lucca si contano 16 casi, su 140 registrati in Toscana tra il 2006 e il 2023: il secondo dato regionale dopo Firenze, alla pari con Pisa. “Il nostro è un territorio che si percepisce tranquillo, ma non lo è – osserva il circolo – lo ricordano Maria Batista Ferreira, uccisa a Fornaci di Barga nel febbraio 2024, e Myria Dini, uccisa dall’ex marito all’ospedale Versilia lo scorso luglio”.

Il punto più critico riguarda i centri. “Secondo il rapporto regionale, nel 2025 la zona Piana di Lucca aveva 0,13 punti di accesso ai centri antiviolenza ogni 10mila donne, contro una media toscana di 0,62: uno dei valori più bassi della regione – spiega – Per la Valle del Serchio il rapporto indica zero punti di accesso. Eppure la provincia ha la più alta densità di posti letto nelle case rifugio della Toscana. Il problema non è l’accoglienza, è la porta d’ingresso: una donna che vive nella Piana ha meno porte a cui bussare di una donna che vive altrove. Questo è un problema che si può e si deve risolvere”.

Le proposte

Il circolo chiede di intervenire a monte, non solo con il diritto penale. “L’introduzione del reato di femminicidio interviene dopo – sottolinea – serve affrontarlo da un punto di vista strutturale, incidendo sulla cultura, sull’autonomia economica delle donne, sui servizi”.

La prima richiesta è l’educazione sessuo-affettiva e al consenso in tutte le scuole: “Un percorso curricolare, continuo dalla primaria alle superiori, affidato a personale formato e ai consultori, non lasciato alla buona volontà dei singoli istituti. Si impara a riconoscere il controllo e il possesso prima che diventino violenza”.

Poi l’autonomia economica. “È essenziale chiudere il divario salariale – affermano – dando piena attuazione alla direttiva europea sulla trasparenza retributiva, con un salario minimo legale e il contrasto al part-time involontario che colpisce soprattutto le donne. Una donna economicamente dipendente fa più fatica ad andarsene”. Serve un reddito per chi esce dalla violenza, oggi insufficiente per importo, durata e copertura, affiancato da priorità nelle case popolari e contributi per l’affitto: “Nessuna donna deve restare con un uomo violento perché non ha dove andare”.

Seguono il rafforzamento di lavoro e servizi di cura, con asili nido accessibili, congedi paritari per i padri e inserimento lavorativo per le donne in percorso nei centri, e il potenziamento della sanità: consultori pubblici, piena operatività del Codice rosa in ogni pronto soccorso, formazione sulla medicina di genere e formazione obbligatoria per forze dell’ordine e magistratura sulla valutazione del rischio. I centri antiviolenza, sia per le donne sia per gli uomini autori di violenza, e le case rifugio vanno sostenuti “con fondi stabili e finanziamenti pluriennali e certi, piuttosto che con bandi annuali”.

La richiesta ai Comuni