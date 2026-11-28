In tanti, ieri sera 27 novembre, hanno partecipato al primo degli appuntamenti sulla sanità pubblica, promossi da Alleanza Verdi Sinistra-Europa Verde Lucca, che alla Casermetta San Paolino ha riunito sindacati, operatori sanitari, associazioni e comitati cittadini.

Due i grandi temi emersi. Il primo riguarda il finanziamento della sanità pubblica. Alessandro Volpi ha illustrato i numeri della manovra 2027: appena 2,36 miliardi di nuove risorse, a fronte dei 6 miliardi ritenuti necessari; soltanto 138 milioni di risorse aggiuntive non vincolate a disposizione delle Regioni; circa 1,7 miliardi destinati invece ai voucher per gli anziani spendibili nel privato. Da qui la richiesta di una riforma fiscale, improntata alla progressività, per reperire le risorse necessarie a garantire il diritto universale alla salute.

Il secondo tema ha riguardato la riorganizzazione dei servizi e la necessità di costruire una nuova alleanza tra medici e pazienti, per contrastare gli sprechi, migliorare l’appropriatezza delle prestazioni e la qualità dell’assistenza. Prezioso il contributo di Fabrizio Simonetti (Cgil Lucca), Elisa Gai (Uil Fp Toscana), Giuliano Grazzini (Società medico chirurgica lucchese), Marco Farné (medico di comunità), Roberto Crea (CittadinanzAttiva) e Gemma Urbani (Comitati cittadini per la sanità).