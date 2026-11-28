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Un gruppo di lavoro permanente sulla sanità lucchese
Le basi per la sua costituzione sono state gettate al primo degli appuntamenti promossi da Alleanza Verdi Sinistra-Europa Verde Lucca
In tanti, ieri sera 27 novembre, hanno partecipato al primo degli appuntamenti sulla sanità pubblica, promossi da Alleanza Verdi Sinistra-Europa Verde Lucca, che alla Casermetta San Paolino ha riunito sindacati, operatori sanitari, associazioni e comitati cittadini.
Due i grandi temi emersi. Il primo riguarda il finanziamento della sanità pubblica. Alessandro Volpi ha illustrato i numeri della manovra 2027: appena 2,36 miliardi di nuove risorse, a fronte dei 6 miliardi ritenuti necessari; soltanto 138 milioni di risorse aggiuntive non vincolate a disposizione delle Regioni; circa 1,7 miliardi destinati invece ai voucher per gli anziani spendibili nel privato. Da qui la richiesta di una riforma fiscale, improntata alla progressività, per reperire le risorse necessarie a garantire il diritto universale alla salute.
Il secondo tema ha riguardato la riorganizzazione dei servizi e la necessità di costruire una nuova alleanza tra medici e pazienti, per contrastare gli sprechi, migliorare l’appropriatezza delle prestazioni e la qualità dell’assistenza. Prezioso il contributo di Fabrizio Simonetti (Cgil Lucca), Elisa Gai (Uil Fp Toscana), Giuliano Grazzini (Società medico chirurgica lucchese), Marco Farné (medico di comunità), Roberto Crea (CittadinanzAttiva) e Gemma Urbani (Comitati cittadini per la sanità).
L’incontro, aperto dai coportavoce di Europa Verde Lucca Marta Glenda Lugano e Luca Fidia Pardini e coordinato dal consigliere comunale Daniele Bianucci, ha posto le basi per la costituzione di un gruppo di lavoro permanente sulla sanità lucchese. Già nelle prossime settimane sarà organizzato un nuovo appuntamento dedicato all’attuazione sul territorio del decreto ministeriale 77/2022: dall’organizzazione delle Case e degli Ospedali di comunità alla rete dei presidi territoriali, dall’assistenza domiciliare all’integrazione tra ospedale e territorio. Un percorso partecipato per elaborare proposte concrete sul funzionamento della sanità lucchese.