La costruzione di una coalizione più ampia, il coinvolgimento delle realtà civiche e la ricerca di un candidato di profilo moderato, capace di intercettare consensi anche al di fuori del tradizionale elettorato di centrosinistra. Sono le direttrici indicate da Roberto Guidotti, ex consigliere comunale a cui il Partito democratico ha affidato il compito di coordinare il tavolo del centrosinistra in vista delle elezioni amministrative del 2027 a Lucca.

In un’intervista rilasciata ieri (27 novembre) a un quotidiano locale, Guidotti ha riconosciuto il vantaggio di partenza del sindaco uscente Mario Pardini, senza tuttavia considerare compromessa la partita elettorale. L’obiettivo prioritario resta quello di raggiungere un accordo tra le forze della coalizione, evitando il ricorso alle primarie e lavorando per ricomporre le divergenze emerse nelle ultime settimane, a partire dalla candidatura annunciata da Ilaria Vietina. Ancora aperta la discussione sul nome da contrapporre a Pardini, con Stefano Baccelli che rimane tra le figure più accreditate.

Nell’intervista non sono mancati passaggi di autocritica, sia sull’efficacia dell’azione dell’opposizione in consiglio comunale durante il mandato in corso, sia sull’operato delle precedenti amministrazioni di centrosinistra, in particolare sul fronte dell’impiantistica sportiva.

Parole sulle quali interviene Diego Carnini, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e presidente provinciale di Gioventù Nazionale, movimento giovanile del partito: “L’intervista rilasciata a Il Tirreno dal referente del tavolo del centrosinistra Roberto Guidotti ha il sapore di una presa d’atto politica: l’opposizione ammette finalmente ciò che i cittadini lucchesi e i dati certificano chiaramente da tempo”.

“Quando Guidotti riconosce che il centrosinistra parte con ‘due o tre gol di svantaggio’ e che in consiglio comunale l’opposizione non è riuscita a incalzare la maggioranza – sottolinea Carnini – non fa solo autocritica: prende atto della forza dei risultati amministrativi della giunta Pardini. Non a caso il sindaco si attesta al 56 per cento di gradimento nei dati ufficiali del Governance Poll del Sole 24 Ore, confermato anche dalle rilevazioni di Lab21″.

“La verità è che delle due l’una: o in aula consiliare non sono riusciti a incalzare semplicemente perché di fronte ai risultati della giunta Pardini c’era ben poco da attaccare, oppure è il Pd stesso a sconfessare pubblicamente i propri consiglieri comunali, giudicandoli non all’altezza del ruolo. In entrambi i casi, per la sinistra è una bocciatura senza appello“.

Carnini rimarca con forza il cambio di passo generazionale rispetto al passato: “Come movimento giovanile rivendichiamo con orgoglio la centralità che questa amministrazione ha restituito ai ragazzi lucchesi. Per dieci anni, sotto la giunta Tambellini, i giovani sono stati considerati spettatori marginali, mentre spazi ed esigenze venivano ignorati. Oggi, invece, grazie alla creazione della Consulta dei giovani, le nuove generazioni sono parte attiva delle decisioni e si effettuano scelte amministrative pensando concretamente ai giovani e al loro presente a Lucca”.

Un passaggio centrale dell’intervento riguarda la gestione delle strutture sportive: “È stato lo stesso coordinatore del centrosinistra ad ammettere senza filtri le colpe del passato, dichiarando testualmente che sullo sport ‘quando governavano loro hanno fatto poco, lasciando al centrodestra un panetto di burro in cui entrare con un coltello caldo’. Una confessione che chiude anni di alibi: la giunta Pardini ha rimesso in sesto impianti sportivi e palestre lasciati per anni nel degrado e nell’abbandono, stanziando risorse con un’intensità mai vista nelle precedenti amministrazioni e difficilmente riscontrabile in altri comuni”.

“Altrettanto nette – prosegue Carnini – sono le risposte sul welfare, che come membro della commissione sociale rivendico con i numeri alla mano: dire che il centrodestra non si occupa di sociale si scontra contro la realtà degli atti. Sul bonus affitti il Comune di Lucca non ha mai stanziato così tante risorse nella sua storia recente. A questo si aggiunge la scelta politica di utilizzare l’avanzo di bilancio per finanziare un bando straordinario da 800 mila euro contro il caro-energia, innalzando la soglia Isee fino a 28 mila euro per sostenere concretamente anche il ceto medio e i lavoratori“.

“Mentre oggi la sinistra attacca persino l’attrattività e gli eventi di Lucca Magico Natale, dimentica che nel 2022 il loro ex candidato a sindaco Francesco Raspini plaudiva apertamente a queste stesse iniziative parlando di un netto ‘cambio di passo’, oggi confermato dal pieno apprezzamento espresso da Confcommercio”.