La nomina|
Federico Taddei da Lucca al coordinamento federale della Lega Giovani
Avrà la responsabilità del movimento giovanile del partito per il centro Italia. Le congratulazioni dell’onorevole Montemagni
“Desidero complimentarmi con Federico Taddei, neoeletto, a Verona, nel coordinamento federale della Lega Giovani con la responsabilità del Centro Italia. Un giusto riconoscimento per Federico, persona preparata che sta lavorando con determinazione pure nel suo ruolo di vicesegretario regionale dei giovani leghisti toscani”. Così l’onorevole Elisa Montemagni, segretaria provinciale della Lega Italia Federale.
“Siamo, dunque, convinti – prosegue Monteagni – che potrà essere un ottimo supervisore per l’importante area a lui assegnata, contribuendo in modo significativo all’ulteriore rilancio del nostro partito anche tra le nuove generazioni. Un segnale, la nomina di Taddei, di come la Lucchesia sia fucina di giovani di assoluto spessore, pronti ad impegnarsi con dedizione in ambito politico. Confermo, infine, la mia completa disponibilità a supportarlo, qualora servisse, come segretario provinciale di Lucca.”