Torna a far discutere il museo del Risorgimento di Lucca, nel cortile degli Svizzeri, chiuso al pubblico o, nella formula ufficiale, “visitabile su prenotazione”. A intervenire con tono ironico è Giorgio Del Ghingaro, ex sindaco di Capannori e di Viareggio, che attacca la Provincia di Lucca e il suo presidente.

“Notizie dal museo del Risorgimento, quello che non riapre – esordisce – Il 27 agosto il presidente della Provincia ci rassicurava sostenendo che suoi erano solo silenzi apparenti, e ammetteva che in apparenza la Provincia è rimasta ferma. In apparenza, appunto: in realtà era immobile”.

L’ex sindaco ricorda le scadenze annunciate. “Il presidente annunciava l’accordo con l’università di Pisa nelle prossime settimane – racconta – A settembre, dopo un solenne vertice, le prossime settimane sono diventate di nuovo le prossime settimane. Siamo a fine novembre e il museo è sempre visitabile su prenotazione: il modo elegante per dire chiuso”.

Il paragone con Garibaldi

Del Ghingaro affonda con una battuta. “Garibaldi da Quarto a Marsala ci mise meno di una settimana – osserva – il presidente della Provincia in tre mesi non è riuscito ad andare dal suo ufficio al museo nel cortile degli Svizzeri, che sta nello stesso palazzo”.

Le richieste senza risposta

L’ex sindaco ricorda di aver chiesto documenti. “Ad agosto ho chiesto i numeri delle visite e gli atti del tanto annunciato lavoro – spiega – sto ancora aspettando, anche se quelli pubblicamente li avevo prenotati. Garibaldi con mille uomini fece l’Italia: al presidente della Provincia non sono bastati mille comunicati per riaprire il museo”.