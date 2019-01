Ampliamento Pioppogatto, Baccelli (Pd): "Progetto valido, stucchevoli polemiche su Via"

Baccelli è intervenuto a Massarosa a un incontro sul futuro dell'impianto per il trattamento dei rifiuti. "Se l'ufficio Via della Regione, come sempre svolgendo un lavoro rigoroso in piena e riconosciuta autonomia, ha ritenuto soddisfacente la documentazione progettuale e che quindi non sussistessero le motivazioni di ulteriori approfondimenti, è un fatto che non può essere utilizzato per sterili polemiche - ha aggiunto Baccelli - Questa procedura, tra l'altro, è stata utilizzata anche in altri casi, anche di maggior impatto ambientale, come ad esempio per il raddoppio della ferrovia Lucca-Pistoia". "Oggi, ripensando alla vicenda dell'impianto di Pioppogatto, posso ribadire di essere orgoglioso del fatto che qualche anno fa, come presidente della Provincia, con il servizio ambiente dell'amministrazione, decisi di chiudere l'impianto di Falascaia, una struttura mal funzionante e pericolosa per l'ambiente e la salute dei cittadini - ha continuato Baccelli - Sin d'allora, quindi, condividemmo il progetto di adeguamento e modernizzazione di Pioppogatto, non solo con i Comuni ma anche con le associazioni ambientaliste"."L'impianto oggi è in grado di fare un salto di qualità dal punto di vista dell'efficienza e della sicurezza ambientale e, cosa non secondaria, in termini di stabilità societaria che, con l'assetto interamente pubblico, ha garantito il superamento della crisi lavorativa degli scorsi anni e con questo progetto di sviluppo produrrà anche un importante incremento occupazionale - ha concluso Baccelli - Voglio ringraziare il sindaco Franco Mungai ed i dirigenti della società di gestione per il lavoro fatto in questi anni".