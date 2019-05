Trionfo Lega, Recaldin: Cambiati equilibri centrodestra

Risultati europee, in attesa del dato delle amministrative la Lega esulta per i dati che consegnano al Carroccio il primato in provincia e nuovi equilibri nel centrodestra locale. “Quello di Lucca è un risultato straordinario - dichiara il commissario provinciale Andrea Recaldin - che consacra definitamente la leadership del centrodestra al partito di Matteo Salvini. Un grazie va quindi ai tanti cittadini che ci hanno dato fiducia e ai tantissimi militanti e sostenitori di tutta la Provincia che hanno dedicato il loro tempo, in quest'ultimo mese, per la Lega. In alcuni Comuni abbiamo superato anche il 40 per cento dei consensi: un segnale chiaro e preciso degli elettori che hanno premiato a livello nazionale il ministro Salvini e sul territorio Susanna Ceccardi con oltre cinquemila preferenze personali”.

Il risultato della Lega non passa di certo in sordina tra gli addetti ai lavori: “Sono numeri - conclude il commissario Recaldin - che ci fanno guardare con ottimismo alle prossime elezioni regionali, dove avremo l’occasione di poter strappare la Toscana al malgoverno della sinistra e del partito democratico. La provincia di Lucca, dopo anni di sofferenza e di strapotere del Pd, suona la carica per tutta la Toscana. E questi numeri sanciscono che sarà proprio la Lega a guidare il centrodestra”.

Soddisfazione per il risultato elettorale anche a Viareggio. A commentare sono il commissario cittadino Maria Domenica Pacchini e il capogruppo in Consiglio Massimiliano Baldini: "La Lega a Viareggio con 9365 voti ed il 34,43% dei consensi è il primo partito in città, aumentando i propri voti rispetto alle politiche di quasi 3mila unità e di oltre il 15% rispetto alle politiche dell'anno scorso, staccando di oltre otto punti percentuali il Pd e lasciando Forza Italia al 6,78%. Un risultato straordinario in un Comune versiliese tradizionalmente orientato a sinistra, per il quale chiediamo grazie agli elettori ma che però non ci meraviglia più di troppo perchè essendo tutti i giorni sul territorio, a contatto con i cittadini ed i loro problemi, avevamo compreso che ampi strati della popolazione, di ogni ordine sociale, vedono ormai solo nella Lega il loro naturale punto di riferimento. A Viareggio, come in Versilia, è la fine di un era perchè la Lega intercetta ormai quel consenso trasversale che in passato votava Forza Italia ma anche le formazioni della sinistra, riuscendoci perchè il partito di Matteo Salvini sta dalla parte del popolo e si preoccupa dei problemi degli italiani prima di tutto. Anzi, è l'intera Provincia di Lucca - la provincia leghista più forte in Toscana con il 39,30% dei consensi - a confermare queste tendenze anche grazie ad un team molto affiatato ed organizzato, magistralmente condotto da Andrea Recaldin".

"Vogliamo sottolineare altresì anche il grande risultato in termini di preferenze espresse - ben 4.413 cioè un elettore su due ha scritto il nome dei candidati preferiti - che testimoniano il radicamento del partito a Viareggio così come il risultato eccezionale di Susanna Ceccardi in città che con 1.045 voti coglie il miglior dato numerico di tutta la Provincia di Lucca. Un successo quello di Viareggio che è stato riconosciuto dallo stesso commissario provinciale, questa mattina complimentatosi con tutta la sezione viareggina e torrelaghese".

"E' evidente - concludono Pacchini e Baldini - che questo risultato è stato possibile grazie al nostro leader Matteo Salvini ed all'organizzazione della Lega di Viareggio sul territorio ma anche al fallimento dell'amministrazione Del Ghingaro, fac-simile Pd, di fatto già sfiduciato dai viareggini e dai torrelaghesi con un anno di anticipo. Ringraziamo ancora tutti gli elettori che ci hanno votato, il commissario provinciale Andrea Recaldin, il gruppo consiliare, la squadra gazebo, i nostri rappresentanti di lista e tutti i sostenitori e militanti della Lega con i quali, da domani, saremo già al lavoro per vincere a Viareggio ed in Toscana".