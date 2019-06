Variante Cardella, Bonturi e Pierotti (Pd): "Opposizione non conosce le norme"

"Apprezziamo lo zelo dei consiglieri di opposizione in commissione urbanistica per il desiderio che dicono di avere ad essere informati - affermano Pierotti e Bonturi - peccato però che se da una parte si lamentano perché la commissione urbanistica non si riunisce, dall’altra, quando viene convocata, se ne vanno tutti insieme facendo mancare il numero legale. Un lecito modo di operare, ci mancherebbe, ma alquanto poco coerente con quanto vanno dichiarando".

"Riguardo alla Variante Cardella che a breve approderà per l’adozione in Consiglio comunale dopo il transito dalla giunta e il passaggio in commissione - proseguono i due esponenti della maggioranza -, ci dispiace dover constatare che ancora una volta i consiglieri di minoranza dimostrano di non conoscere l’iter previsto dalla legge regionale per la cosiddetta Partecipazione. Iter che prevede almeno un incontro pubblico informativo con la cittadinanza da effettuare prima dell’adozione in Consiglio comunale. Quindi stiano pure tranquilli i commissari, anzi ne approfittiamo per ribadire che i passaggi fondamentali degli iter urbanistici sono: avvio, adozione e definitiva approvazione. Prima dell’adozione è prevista l’informazione e la partecipazione anche della cittadinanza, non se ne abbiano a male, ma così dice la legge e se avessero voluto partecipare sarebbero stati i benvenuti. Lo stesso iter è stato seguito per le altre varianti adottate negli ultimi mesi le quali, espletate tutte le procedure richieste, ritorneranno in Consiglio a breve per la definitiva approvazione".