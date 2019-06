Marchetti: “Scuole, bloccati i fondi dei mutui Bei”

I fondi per gli interventi nelle scuole con i mutui Bei? Sembrerebbero ancora un miraggio. Questo almeno è quello che sostiene il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti. "E’ passato un anno da quando la Regione elaborò e approvò la graduatoria di 514 scuole i cui progetti di riqualificazione venivano ammessi a finanziamento attraverso i mutui della Banca europea degli investimenti, Bei, per un fabbisogno economico di 1.029.069.628,50 euro - ricorda al riguardo Marchetti -. L’enfasi di quell’annuncio che faceva parere quei soldi quasi come in pronto uso, si infrange oggi con la triste realtà: di mutui nemmeno l’ombra. Anzi: nemmeno l’ombra dell’ombra dello schema per contrarli, e zero capacità della Regione Toscana, pur coordinatrice del settore scuola a livello nazionale, di incidere sullo stallo ministeriale. Più che all’anno zero, qui siamo all’anno meno uno. E’ la giunta regionale che mi scrive di non essere ancora a nulla, e lo fa – racconta Marchetti – rispondendo a una mia interrogazione in cui chiedevo il punto della situazione".