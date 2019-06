Borselli e Menchetti entrano in consiglio provinciale

Due new entry a Palazzo Ducale. In apertura della seduta del Consiglio provinciale di venerdì scorso (21 giugno) si è provveduto infatti alla surroga dell'ex consigliere Simone Simoniniche è stato sostituito dalla consigliera Serena Borselli, di Lucca in Movimento, appartenente alla lista "Alternativa civica centrodestra" e alla surroga del consigliere Nicola Boggi che è stato sostituito dalla consigliera Roberta Menchetti, assessore al comune di Porcari e appartenente al partito democratico.

Il Consiglio provinciale ha provveduto altresì ad approvare due atti tecnici di accorpamento. In particolare sono state acquisite alla rete provinciale parte del demanio stradale provinciale 20 Calavorno-Campia nel comune di Borgo a Mozzano (particella 671 foglio 31 del comune di Borgo a Mozzano) e il demanio della strada provinciale 26 di Sottomonte del comune di Lucca (particella 1140, foglio 173 del comune di Lucca). Tali accorpamenti, effettuati ai sensi di legge, permettono di acquisire particelle del demanio stradale che entrano così a far parte del patrimonio e della complessiva rete viaria della Provincia di Lucca.Durante la seduta, il presidente Luca Menesiniha informato il Consiglio provinciale delle risultanze della sentenza della Corte Costituzionale 129 del 16 aprile 2019 in tema di riassegnazione alle province toscane di competenze in materia di rifiuti e sugli esiti della recente sentenza riguardante le condanne per la strage di Viareggio del 29 giugno 2009. A tal proposito, il presidente Menesini ha esteso a tutti i consiglieri provinciali l'invito a partecipare al corteo commemorativo del decennale della strage previsto per il prossimo 29 giugno a Viareggio.