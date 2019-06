Montemagni (Lega): Sanità, troppi disagi e disservizi

Personale e servizi sanitari, la Lega chiede interventi risolutivi. Lo dice afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega: “Sull’atavica ed inaccettabile carenza di personale negli ospedali toscani-abbiamo interrogato l’assessore Saccardi che ha ammesso come la situazione non sia ottimale; constatazione che, purtroppo, quotidianamente fanno sulla loro pelle tantissimi nostri corregionali”. “Ogni giorno apprendiamo, infatti, personalmente o dalle pagine dei giornali - prosegue il consigliere - di palesi criticità nei nosocomi, favorite da organici ridotti all’osso, sia in ambito medico, ma pure nel settore infermieristico”.

“Una problematica che investe tante strutture sanitarie - sottolinea l’esponente leghista - come il Versilia dov’è stato proclamato lo stato d’agitazione, oppure a Massa, Piombino (con ginecologi improvvidamente dirottati al Villamarina da Lucca, dall’area versiliese e dalla stessa Massa, quindi con trasferte di oltre 100 chilometri) ed altre realtà piccole e grandi della Toscana; il tutto, poi, acuito nel periodo estivo, quando, giustamente, i lavoratori vanno in ferie e la coperta diventa ancora più corta”.“Insomma - rileva Montemagni - a prescindere dalla difesa d’ufficio dell’assessore competente, la carenza di personale non è più un fatto meramente emergenziale, ma è, purtroppo, la triste realtà dei fatti che si ripete, ineluttabilmente, giorno dopo giorno, ormai da anni”. “Insomma -conclude seccamente Elisa Montemagni - fra liste d’attesa infinite, pronto soccorso in cui i malati sono obbligati a sostare diverse ore prima di accedere ai reparti (sempre che ci sia un posto letto per loro) e medici ed infermieri stressati perché costretti a tamponare falle continue, riteniamo, caro assessore, che il quadro più che non ottimale, sia veramente drammatico”.