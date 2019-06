Marchetti rincara la dose: “Pochi infermieri, ospedali al collasso”

"Non si fa pari - scuote il capo Marchetti -. Il Pd ha ormai portato la sanità toscana a uno stato di consunzione tale da far temere a ogni minuto il collasso del sistema. Quando sarebbe stato il momento di stabilizzare nell’emergenza-urgenza – ricapitola Marchetti – siamo rimasti alle promesse. Quei medici precari di allora quando hanno potuto se ne sono andati, e oggi i pronto soccorso e la rete territoriale sono a secco. Ancora – prosegue il capogruppo regionale di Forza Italia – quando sarebbe stato il momento di assumere non lo si è fatto, anzi qualche posizione la si è pure tagliata. Un accorpamento delle Asl che non ha fatto i conti con la preventiva riconfigurazione delle piante organiche ha fatto il resto, e ora siamo al patatrac. E tocca leggere sui quotidiani che il direttore generale di Estar annuncia di aver risolto tutto promettendo future possibili (forse, chissà…) assunzioni da qui a tre anni su un bando per 2 infermieri? Ripeto: 2 infermieri soli sparuti destinati all’ospedale delle Scotte a Siena? Qui si scherza, ma non c’è proprio nulla da ridere".E’ stato il sindacato Nursind, nei giorni scorsi, a fare un po’ di conti: "Con una stima al ribasso – ripercorre Marchetti – mancano all’appello in Toscana almeno 770 infermieri e 1.340 operatori sociosanitari. Attualmente, mentre è definito ottimale il rapporto 1 professionista / 7 pazienti, in Toscana si viaggia sul rapporto medio di 1 a 12". Adesso il bando di concorso per 2 unità infermieristiche da destinare al policlinico senese: "La graduatoria che si andrà a formare – riflette Marchetti – è pensata per avere validità triennale e per essere utilizzata a scorrimento da tutti gli organismi del sistema sanitario regionale, non solo dall’ospedale di Siena a cui sono destinate queste due uniche assunzioni. Sì ma come poter prevedere se realmente le aziende sanitarie e ospedaliere rimetteranno in pari i loro organici? I soldi, in una Regione che ha appena schivato il commissario in sanità dopo il richiamo del premier del maggio scorso, ci sono? La realtà dei fatti direbbe di no. Noi non siamo né soddisfatti né tranquilli, perché qui il tempo per invertire la rotta delle carenze è scaduto da un pezzo. Unico rimedio? Mandare a casa il Pd alle prossime elezioni regionali, così da dire basta a questi giochini illusionistici che hanno condotto al precipizio il sistema di assistenza e cura in Toscana".