A&G, Comune dovrà pagare ancora 48mila euro

Ultimo capitolo per il contenzioso tra il Comune di Lucca e la ditta A&G Spa. Una vicenda ventennale ricostruita oggi (8 luglio) nel corso della commissione bilancio dall’assessore Giovanni Lemucchi. Era il 1999 quando il Comune di Lucca, all’epoca amministrato dalla prima giunta Fazzi, affidò alla A&G l’incarico di censire le metrature degli immobili privati per il calcolo dell’imposta sullo smaltimento dei rifiuti.

Molti si ricorderanno degli incaricati che bussavano alla porta di casa per prendere le misure: ebbene, dei 132mila accertamenti svolti, circa un terzo vennero contestati dai cittadini. Tra gli errori più comuni segnalati, l’aver incluso nei metri quadri di superficie domestica anche pertinenze come soffitte e cantine. Ne nacque un contenzioso, chiuso con due sentenze della Corte di Appello di Firenze (una del 2009, l’altra del 2013) che imposero al Comune di Lucca il pagamento, verso A&G, di circa 7 milioni di euro. “Erano rimaste tuttavia escluse – ha spiegato Lemucchi – le spese legali che la controparte ha dovuto sostenere per difendersi e che, da sentenza, il Comune è tenuto a risarcire: una cifra pari a 48.729,94 euro”. Questo l’importo dei debiti fuori bilancio che la commissione presieduta da Chiara Martini (Pd) ha riconosciuto con i voti favorevoli della maggioranza e la non partecipazione al voto dei consiglieri Marco Martinelli (Forza Italia) ed Enrico Torrini (Siamo Lucca). La proposta di delibera, che domani (9 luglio) sarà all’attenzione del consiglio comunale, è stata occasione per richiedere un approfondimento sulle polizze assicurative contratte dal Comune a copertura delle proprie, eventuali, spese legali. “Questa è una vicenda che parte da lontano – ha osservato Torrini – ma per il futuro sarebbe opportuno verificare meglio la copertura assicurativa del Comune”. “Il fondo rischi è ampio – ha detto Lemucchi – con i suoi 3,3 milioni di euro: sarà senz’altro utile approfondire. Tra l’altro il Comune di Lucca sta aderendo alla piattaforma nata dalla convenzione tra la Regione Toscana e la società di brokeraggio Marsh”.