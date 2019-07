Barsanti (Casapound): "No a concerti Summer per San Paolino"

Pioggia di raccomandazioni dal consigliere comunale di Casapound, Fabio Barsanti. Barsanti ha rinnovato una raccomandazione già presentata lo scorso anno, stigmatizzando la circostanza per cui la festività di San Paolino cade anche quest’anno in concomitanza con un concerto del Summer Festival, nella data del 12 di luglio.

Barsanti chiede inoltre che “si risolva il problema relativo alla colonia felina non censita in centro storico”. La terza raccomandazione riguarda il Rally Coppa Cttà di Lucca: “Mi è giunta voce che quest’anno la partenza tradizionale dal Caffè delle Mura non sia stata autorizzata. Vorrei che l'amministrazione si attivasse per risolvere questo impedimento, visto che gli organizzatori hanno anche già pagato tutto quanto necessario per l'evento".Da ultimo, si chiede ragione della mancata partecipazione del Comune alle celebrazioni per Vincenzo Lunardi, a Lisbona, il prossimo 24 luglio, nonostante le sollecitazioni della città lusitana.