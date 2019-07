Ungulati, Marchetti (FI): "Sulla difesa degli agricoltori la Regione ha fallito"

"Sulla gestione della fauna selvatica la Regione ha fallito - prosegue Marchetti - Nel senso che la fauna selvatica sta benissimo, ma non è stata gestita. Così oggi interi segmenti delle nostre economie rurali anche distintive, come le viticolture di pregio, vanno al tappeto sotto i colpi quando degli zoccoli che ribaltano i terreni nelle scorribande notturne, quando dei dentoni dei cinghiali più in basso, dei caprioli più in alto. Non v’è coltura che si salvi. E mentre gli ungulati vendemmiano, gli agricoltori che ai loro filari dedicano la vita e se ne vedono distruggere il 30-40 per cento, quando va bene beh, diciamo che si disperano. E giustamente, anche".

Marchetti ne fa una questione sia economica che paesaggistica: "Le più belle cartoline di Toscana – rammenta – contengono profili e orizzonti modellati nei secoli dalle attività agricole dell’uomo. Giorno dopo giorno, in una sconfinata dedizione che oggi fa di molti prodotti agricoli e vitivinicoli toscani un brand economico, oltre che un attrattore turistico. Le nostre aziende agricole danno lavoro a tante persone, sostengono famiglie e intere comunità. Eppure il Pd di governo regionale si nasconde dietro un paravento di piccoli provvedimenti per continuare a portare avanti il suo malinteso ambientalismo con cui i selvatici proliferano sostanzialmente a casaccio. E poi hanno fame, ovvio, cercano il cibo. Gli imprenditori agricoli restano stritolati in questo meccanismo che nemmeno li risarcisce a livello di indennizzi, erogati col contagocce e solo a prezzo di iter burocratici a imbuto e faticosissimi. E poi gli agricoltori non vogliono gli indennizzi, ma i raccolti frutto del loro impegno, del loro lavoro e della loro fatica. Noi siamo dalla loro parte. Meritano ogni appoggio in ogni sede".