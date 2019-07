Montemagni (Lega): "Riconoscimento ai finanzieri non alla comandante Carola"

“Ecco - sottolinea l’esponente leghista - a nostro avviso, se c’è qualcuno che merita di essere premiato, sono proprio i finanzieri che hanno fatto pienamente il proprio dovere, addirittura rischiando la propria incolumità. Altro che medaglie o targhe per chi, a nostro avviso, ha infranto le nostre leggi. Se Rossi mettesse in atto quanto ipotizzato, sarebbe, dunque, l’ennesima significativa testimonianza di come il Pd sia letteralmente allo sbando, privo d’idee e votato ad una suicida tattica anti-Salvini (che noi, ovviamente, ci auguriamo prosegua anche in ottica Toscana 2020)”.“Da parte nostra - conclude Elisa Montemagni - siamo, viceversa, pronti, come detto, a testimoniare la nostra vicinanza (pure con un atto specifico che sottoporremo all’aula del Consiglio) a quei finanzieri che, al pari degli uomini della Guardia costiera e delle altre forze dell’ordine, sono quotidianamente impegnati a difendere il suolo patrio dallo sfrontato opportunismo di diverse Ong che, così facendo, mettono in crisi anche il lavoro di quelle organizzazioni che, al contrario, si comportano in modo del tutto lecito”.