Capezzoli (Idv): "Il decreto sicurezza bis? Una boiata"

"Il nostro partito esprime solidarietà a gli attacchi perpetrati al vescovo di Lucca Paolo Giulietti, per aver espresso una netta contrarietà a questo scempio. Questo decreto - scrive Capezzoli - restringe i diritti e non rispetta le leggi internazionali ma soprattutto la nostra carta costituzionale articolo 10”. "Di fronte alle dichiarazioni - continua la nota del partito -, della capogruppo della Lega in consiglio regionale Montemagni con cui accusa il vescovo di fare politica, facciamo presente che è un diritto dissentire ad una boiata fatta dal suo capo di partito, se ne faccia una ragione: siamo in democrazia. Chi lo ha letto questo decreto ed ha buonsenso non può far altro che opporsi. Inoltre facciamo presente che mentre veniva votata la fiducia da questo governo del cambiamento in peggio a questo decreto incostituzionale a Lampedusa sono sbarcate 48 persone ed apprendiamo che ci sono stati alcuni morti in mare, arrivati in autonomia con una barca e non era di una Ong. Anche il presidente emerito della corte costituzionale ha espresso dubbi. Ci auguriamo - conclude Capezzoli - che la corte costituzionale si esprima subito dopo la firma del presidente della Repubblica alla quale chiediamo comunque di non firmare".