Tutela dell'ambiente in Costituzione, al via la raccolta firme

Una raccolta firme per sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare sullo sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente. La campagna #Figlicostituenti arriva anche a Lucca. Venerdì (9 agosto) in via Beccheria dalle 17 alle 19 sarà possibile firmare per inserire la salvaguardia del futuro nella costituzione. Per coloro che non potessero recarsi all'appuntamento c'è la possibilità di firmare anche all'interno delle sedi comunali.