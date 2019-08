Futuro Italia fa il bilancio: "Siamo in crescita"

Alcuni giorni fa, l’associazione Futuro Italia ha proposto ai propri iscritti della Toscana il mare, i colori e una suggestiva location per fare una verifica del proprio operato e per parlare dei programmi futuri che partiranno da settembre.

Giancarlo Affatato, presidente di questa associazione che nel mese di maggio ha portato un contributo importante per l'elezione dell'europarlamentare Antonio Rinaldi della Lega, si è dichiarato soddisfatto dell'operato di tutti. “Futuro Italia è in continua crescita anche in altre regioni - ha detto nella relazione introduttiva - e guarda ai mesi a venire con l'intento di occuparsi di temi caldi della politica e della società”.