Bianchi (M5S): “Puccini diventi brand unico per Lucca”

"Ritengo che i valori culturali dei festival artistici di un territorio vadano valorizzati sempre di più - he detto il pentastellato -. La Regione può fare molto, come del resto i Comuni. il governo nazionale e il Ministero stanno già implementando risorse e personalmente mi impegnerò da settembre in Consiglio Regionale perché si inizi un percorso di rafforzamento ed ottimizzazione che da troppi anni è mancato, nelle politiche di indirizzo della valorizzazione culturale".

"Ieri (9 agosto) ho incontrato assieme ad altri portavoce del M5S di Lucca, che ringrazio per l’impegno, la Fondazione Festival Pucciniano a Torre del Lago e la Fondazione Carnevale di Viareggio - conclude Bianchi -. Ringrazio tutto il consiglio di amministrazione della Fondazione per la disponibilità, la gentilezza e la chiarezza nell’esporci, le proposte, le potenzialità e le possibilità di un Festival, che con le professionalità in campo e le sinergie possibili, potrebbe dare molto di più al territorio e non solo a Lucca e alla Versilia".