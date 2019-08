Crisi governo, Raspini (Pd): "Zingaretti si affidi al partito dei sindaci"

"Una crisi di governo si sa come inizia, quasi mai come finisce - prosegue Raspini - Pubblicamente tutti invocano il voto, lontano dai riflettori si rincorrono le voci di abboccamenti tra Renzi e 5Stelle (ma cosa è cambiato rispetto a due settimane fa?) per mandare avanti in qualche modo la legislatura. Magari con il contributo di qualche ex berlusconiano responsabile. Ottimo per i posizionamenti interni di qualcuno. E anche per Salvini che così potrà raggiungere il 70 per cento dei consensi semplicemente facendo la vittima. Una cosa è certa. Se non si cambia passo da questo lato della barricata il massimo a cui possiamo aspirare è candidarci a diventare la prima forza di una opposizione super minoritaria".E allora Raspini indica le possibili ricette: "Primo - dice - Non è possibile, nè ammissibile continuare a farsi dettare l’agenda dalla destra e dai suoi temi. È ovvio che non siamo d’accordo con la disumanità, con il degrado istituzionale e con l’ingiustizia di certe scelte economiche. Ma che cosa proponiamo e su quali temi ci connotiamo? Servono parole d’ordine chiare e credibili sui temi ambientali, sull’economia, sulla lotta alle disuguaglianze e sulla redistribuzione della ricchezza, su come salvare il Meridione, sulla collocazione internazionale dell’Italia, sulla denatalità, sull’emigrazione dei giovani. Secondo. Anche la proposta più saggia, intelligente, accorta e lungimirante non potrà in alcun modo risultare credibile per la maggior parte degli italiani, se veicolata attraverso lo stesso gruppo dirigente che è già stato bocciato dagli italiani. È del tutto irrealistico sperare che il consenso perduto possa ritornare senza un cambio significativo del quadro d’insieme. In tutto il resto del mondo chi perde si dimette o comunque fa un passo indietro. Non tanto perché deve essere punito, ma semplicemente per dare a chi resta la possibilità di riorganizzare il campo con la dovuta è necessaria discontinuità"."Mi auguro che Zingaretti - conclude Raspini - abbia la forza di dare un calcio nel sedere a tutti gli autoreferenziali equilibri interni al Pd e scommetta sulla classe dirigente che già c’è, magari occultata da quelli che ancora si ostinano ad andare in televisione a rappresentare un mondo che li sopporta sempre meno. Penso a quel piccolo esercito di amministratori locali che hanno dimostrato di aver il consenso dei territori, di sapere parlare nel modo giusto alla persone, conoscendone bisogni, fragilita, speranze. O a quei giovani politici che hanno saputo dimostrare competenza, passione e visione negli incarichi che hanno ricoperto fino ad oggi. Gente come Elly Schlein, giusto per citarne una che ho avuto il piacere di ascoltare qualche mese fa qua a Lucca. Chi lo sa, la partita sembra segnata. Magari Salvini si prenderà i pieni poteri e tutto il paese. O magari, se sapremo guardare all’interesse collettivo anziché a quello personale, riusciremo tutti insieme a dimostrare che un’altra Italia é già qui che aspetta solo che qualcuno la voglia rappresentare":