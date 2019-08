https://www.luccaindiretta.it/politica/item/147787-martinelli-fi-erbacce-ovunque-incuria-anche-in-centro.html#sigProId8748e544fc View the embedded image gallery online at:

"Purtroppo - aggiunge Martinelli - oltre all’indegno spettacolo di sacchetti di rifiuti presenti ad ogni ora del giorno e della sera lungo le strade cittadine, da un po’ di tempo troviamo anche erba lasciata crescere in abbandono nelle principali piazze dentro le mura: Piazza San Michele, Piazza San Martino, ingresso Teatro del Giglio, Piazza dei Servi, Piazza Guidiccioni. Cittadini e turisti oltre ad ammirare la bellezza dei nostri monumenti trovano anche l’incuria prodotta da una vera e propria mancanza di attenzione al decoro urbano. La giunta Tambellini - attacca Martinelli - sta sottovalutando l’importanza rappresentata dalla cura costante dell’ambiente in cui si vive e dove si trova il nostro patrimonio artistico culturale meta di visita di cittadini e turisti e vero traino dell’economia del territorio lucchese. Non possono esserci scuse- conclude Martinelli- ma solo la tristezza di essere governati da un’amministrazione di sinistra che non ha a cuore Lucca e i suoi cittadini".