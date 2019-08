Letta in città da turista: “Lucca proprio bella”

Enrico Letta in visita, da turista, a Lucca. L'ex presidente del Consiglio dei ministri oggi (17 agosto) ha approfittato della bella giornata per passeggiare in centro storico, dove ha visitato la mostra su Depero al Lucca Museum e non se ne è andato prima di acquistare un po’ dei famosi torselli lucchesi.

Lo rivela lo stesso Letta in un post su Instagram: "Lucca è bella, ma proprio bella - scrive Letta -. E se lo dice un pisano come me… Passeggiata tra il Fillungo, San Frediano e San Michele per andare a vedere la mostra di Depero. Bravi sindaco Tambellini e Francesco Battistini", conclude Letta.

Lo ha poi ringraziato con un post il primo cittadino: "Ringrazio Enrico Letta - commenta Tambellini - per aver scritto queste parole sulla nostra città e per averle condivise sui social, amplificandone il messaggio. Sono parole che ci rendono orgogliosi: è bello sapere che tante persone scelgano Lucca per qualche giorno o anche solo per qualche ora e tra le tante cose possano apprezzare non solo la bellezza storica e artistica, ma anche la qualità della vita che dalle nostre parti sa ancora di autenticità e semplicità".