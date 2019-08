Crisi, Menesini: "Bene quello che emerge da assemblea Pd"

Crisi di governo, il sindaco di Capannori e presidente della Provincia, Luca Menesini commenta l'esito dell'assemblea del Partito Democratico: "Bene l'assemblea Pd - dice Menesini - Bene aprirsi al cambiamento. Bene l'idea di punti chiari per governare, come ambiente, attenzione agli ultimi, Europa, tasse e il lavoro. Non so cosa succederà e se le condizioni per un nuovo governo ci saranno, ma la partenza è positiva".