Renzi al Ciocco: "Educare i ragazzi all'impegno"

Prende il via in queste ore la Summer School di Matteo Renzi al Ciocco. A presentarla questa mattina (21 agosto) lo stesso ex premier, all'indomani del suo intervento in Senato nel dibattito sulla crisi di governo. "Sono in partenza verso il Ciocco dove abbiamo organizzato quattro giorni di formazione politica con oltre 200 ragazzi under 30. Perché la politica è innanzitutto studiare, conoscere, approfondire".