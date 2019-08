Mozione di Bindocci: “Nuove aree per piantare alberi”

Individuazione di aree pubbliche dove poter mettere a dimora nuovi alberi e arbusti nel territorio del Comune di Lucca e adesione all’iniziativa Alberi per il Futuro. Sono queste le proposte presentate con una mozione, anche alla luce di quanto sta accadendo in Amazzonia, dal consigliere comunale del M5S, Massimiliano Bindocci.

"L’articolo 1 comma 1 della legge 14 gennaio 2013, numero 10, riguardante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani - ricorda Bindocci -, stabilisce che 'la Repubblica riconosce il 21 novembre quale al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l’attuazione del protocollo di Kyoto'…'e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all’albero nella cultura italiana e la vivibilità e gli insediamenti urbani'. Inoltre - prosegue Bindocci -, l’articolo 6 comma 1 della stessa legge suddetta, che norma la promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, stabilisce che 'ai fini di cui alla presente legge, le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuovono l’incremento degli spazi verdi urbani'". Il consigliere pentastellato, inoltre, fa presente che "Lucca per adesso è sprovvista di un piano del verde comunale" e "che il territorio comunale è stato oggetto di abbattimento di alberi dichiarati ammalati, senza adeguata ripiantumazione di nuove piante e che in città è sempre più alta la necessità di verde urbano". Scopo della mozione è quindi quello di impegnare il sindaco ad emettere un provvedimento volto "ad aderire all’iniziativa Alberi per il futuro promossa dal ministero dell’ambiente, a coinvolgere le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio nell’iniziativa al fine di sensibilizzare anche le fasce più giovani, ad adottare specifiche campagne informative per promuovere la cultura del verde e la conoscenza dell’ecosistema boschivo".