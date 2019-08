"Al voto subito", FdI Lucca raccoglie le firme

Prosegue la mobilitazione FdI per chiedere elezioni anticipate. Lunedì (26 agosto) la sede di Fratelli d'Italia in via Cavour 233 a Lucca resterà aperta dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 per l’iniziativa di raccolta firme per andare subito al voto. In sede saranno presenti membri del direttivo che sapranno fornire informazioni e spiegazioni, oltre a raccogliere le firme.

"La mobilitazione straordinaria, lanciata dalla leader del partito Giorgia Meloni - spiegano da FdI Lucca -, è volta a fermare il tentativo di far andare al governo i partiti che hanno perso le elezioni".