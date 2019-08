'Elezioni subito', oltre mille firme da Fdi Lucca

“La raccolta firme per l’iniziativa nazionale Elezioni Subito! No a Governi contro la volontà popolare è andata al di là delle più rosee aspettative: in soli tre giorni siamo riusciti a raccogliere circa mille firme nella provincia di Lucca, un segnale chiaro di quella che è la volontà di moltissimi cittadini: tornare al voto per far governare chi davvero è legittimato a farlo”. Ad affermarlo è l’onorevole Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d’Italia eletto nella circoscrizione di Lucca