Centrodestra: Ex Balilla, Comune mette a rischio i Games

"Che fine hanno fatto le opere di mitigazione per l'ex Campo Balilla?". A chiederselo sono i gruppi consiliari di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, SìAmoLucca e Lucca in Movimento.

"È un dato di fatto che è rimasto lettera morta l’ultimatum dato a luglio dalla Soprintendenza, in merito all’accordo che impegnava il Comune di Lucca a individuare una soluzione che alleggerisse temporaneamente il vergognoso impatto dello sterrato da fine luglio a metà settembre, quando si comincerà a montare il padiglione dei Comics - attaccano partiti e liste civiche -. Siamo di fronte ad una imbarazzante ed incresciosa vicenda che ha messo chiaramente in evidenza l’arroganza e la presunzione di Lucca Crea e dell’amministrazione Tambellini, che credono di poter fare qualsiasi cosa rimanendo impuniti. Ci domandiamo se la Soprintendenza abbia avviato le necessarie procedure previste a difesa della normativa vigente. La manifestazione di Lucca Comics è un patrimonio per la città, creata grazie all’intuizione delle giunte di centrodestra - conclude la nota -. Non vorremmo mai che scellerati e inqualificabili comportamenti dell’attuale giunta Tambellini, assecondati dai vertici di Lucca Crea, mettessero a rischio tale evento".