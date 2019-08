Montemagni e Recaldin (Lega): "Mallegni ossessionato da Salvini"

"Siamo rimasti sorpresi, anche se non troppo - affermano Elisa Montemagni ed Andrea Recaldin - dalle recenti esternazioni del senatore Mallegni di Forza Italia che denuncia come vi siano degli 'infiltrati' leghisti nelle fila del suo partito, dimostrando di essere un visionario e di vedere, dunque, dappertutto l'incombente fantasma di Salvini. In queste affermazioni - proseguono gli esponenti della Lega - il parlamentare forzista assomiglia in modo impressionante al presidente Rossi, anch'egli ossessionato dalla figura del nostro segretario federale. Una lunga e sconclusionata invettiva, quella di Mallegni - sottolineano Montemagni e Recaldin - in cui s'invita, tra l'altro, il suo partito a non essere Lega - dipendente. Insomma - precisano gli esponenti leghisti - le dichiarazioni di Mallegni, oltre ad essere, a nostro avviso, fuori luogo, certamente non contribuiscono a far sì che la tanto auspicata, dallo stesso senatore, alleanza di centrodestra possa essere il chiavistello, ad esempio, per conquistare la Toscana; attaccare un alleato importante e decisivo come la Lega, non ci sembra, infatti, un'idea particolarmente brillante. A meno che - concludono Elisa Montemagni ed Andrea Recaldin - il senatore Mallegni sia già in campagna elettorale per le regionali 2020 e quindi voglia ritagliarsi uno spazio mediatico, con dichiarazioni peraltro gratuite ed estremamente divisive".