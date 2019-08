Protezioni sulle Mura, Barsanti: "Politica pavida"

Una netta e radicale contrarietà alla decisione di installare protezioni sulle Mura. È la posizione del consigliere comunale Fabio Barsanti, che accusa di pavidità politica il sindaco Tambellini per un'ordinanza emessa su semplice indicazione della procura.

"La pavidità del sindaco è imbarazzante - afferma Barsanti - perché invece di difendere a spada tratta i dirigenti comunali ingiustamente indagati dalla procura, esegue senza batter ciglio e senza manifestare alcun tipo di opposizione una semplice indicazione della Procura che ha dell'assurdo; come assurda è, sin dalla sua genesi, questa inchiesta. Anziché battere, eventualmente, la strada dell'abbandono di minore nei confronti di chi non si attiene alle norme, non solo si indagano dirigenti comunali, ma si vorrebbe imporre uno scempio al nostro monumento principale; scempio duramente e giustamente contestato da moltissimi cittadini lucchesi".